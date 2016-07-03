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حظك اليوم برج الحمل الأحد 3/ 7 /2016

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 3/ 7 /2016 حظك اليوم برج الحمل الأحد 3/ 7 /2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>تحملت المسئولية الفترة السابقة رغم الأعباء الكثيرة التى كانت على عاتقك فى العمل، حاول الاستمرار على ذلك حتى تصل إلى جميع الأهداف التى وضعتها لنفسك. اليوم مناسب للحصول على فرصة عمل جديدة ومناسبة لمن لا يعمل.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:


>تغلب صوت العقل على العاطفة فى علاقة كان لها أثر كبير فى حياتك، عليك الحذر صوت العقل لا يكون دائمًا صحيح ربما تندم عزيزى الحمل مستقبلاً، حاول أن توافق بين العقل والعاطفة فصوت أحدهما لا يجب أن يتغلب على الآخر.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>يبدو أن تعانى من زيادة الوزن هذه الأيام، عليك اتباع حمية غذائية صحية بشكل سريع. لا تجد وقت للمارسة الرياضة من الممكن أن تتغلب على ذلك بالمشى قليلًا يوميًا أثناء الذهاب أو الرجوع من عملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>تعاملت بحكمة فى الفترة السابقة مع كل المشاكل التى قابلتك، هنيئًا لك عزيزى الحمل سوف تعبر نحو مرحلة من الاستقرار وتحصد نتيجة صبرك وتحملك، حاول الاسترخاء قليلًا فالأيام الصعبة قد ولت.

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مصر 365

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