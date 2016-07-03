برج القوس حظك اليوم الأحد 3/7/2016

برج القوس

> برج القوس على الصعيد المهني:

>الحياة العملية لمواليد برج القوس اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لما يتعلق بالشق " المالى " ، ويجب أن تضع فى الاعتبار ان اليوم ستظهر لك فرصة قوية من اجل تطوير حياتك المهنية . على الصعيد العاطفي:

>صديق قديم سيعبر لك اليوم عن مشاعره تجاهك قد لا يكون بشكل صريح لكن من خلال عدد ردود الافعال والإجراءات الواضحة ، ومن الممكن ان تكون هذه الخطوة بذرة لاستقرار حياتك العاطفية . برج القوس على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج القوس أنه هو الوقت المناسب من اجل اتباع نظام غذائى صارم لإنقاص الوزن الزائد ، فاليوم مناسب جدا لأخذ خطوة ايجابية لتعود ثقتك بنفسك من جديد.

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>توقعات علماء الفلك لبرج القوس

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس انك ستستمتع بلقاء عائلى مميز سيبث بداخلك طاقة ايجابية كبيرة ، ولانك شخص تميل للاسرة بنسبة كبيرة فسر نجاحك هو الالتزام بقيم الأسرة والتى تعد بمثابة حجر الأساس فى حياتك.

شبكةعيونالإخبارية

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