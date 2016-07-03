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برج القوس حظك اليوم الأحد 3/7/2016

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برج القوس حظك اليوم الأحد 3/7/2016 برج القوس حظك اليوم الأحد 3/7/2016
برج القوس
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برج القوس على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج القوس اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لما يتعلق بالشق " المالى " ، ويجب أن تضع فى الاعتبار ان اليوم ستظهر لك فرصة قوية من اجل تطوير حياتك المهنية .

على الصعيد العاطفي:


>صديق قديم سيعبر لك اليوم عن مشاعره تجاهك قد لا يكون بشكل صريح لكن من خلال عدد ردود الافعال والإجراءات الواضحة ، ومن الممكن ان تكون هذه الخطوة بذرة لاستقرار حياتك العاطفية .

برج القوس على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج القوس أنه هو الوقت المناسب من اجل اتباع نظام غذائى صارم لإنقاص الوزن الزائد ، فاليوم مناسب جدا لأخذ خطوة ايجابية لتعود ثقتك بنفسك من جديد.
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>توقعات علماء الفلك لبرج القوس


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس انك ستستمتع بلقاء عائلى مميز سيبث بداخلك طاقة ايجابية كبيرة ، ولانك شخص تميل للاسرة بنسبة كبيرة فسر نجاحك هو الالتزام بقيم الأسرة والتى تعد بمثابة حجر الأساس فى حياتك.

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مصر 365

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