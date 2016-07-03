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برج الأسد حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016

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برج الأسد حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016 برج الأسد حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016
برج الأسد على الصعيد المهني:
>كن حذرًا للغاية بشأن تكليف تتلقاه بشكل سرى من رئيسك فى العمل فهذا قد يثير ضغينة وحسد الآخرين فى العمل، وقد يثير انزعاج شريك حياتك فحاول أن تجعله يتفهم مهامك الجديدة ولا تخفى عليه التفاصيل.

على الصعيد العاطفي:
>أنت فى مزاج جيد جدًا وتميل للمرح والمزاح مع الكثير من الناس الذين تقابلهم اليوم، وهى فرصة جيدة لحل المشكلات العالقة بينك وبين شريك حياتك فى الفترة الأخيرة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
>لديك جدول أعمال مزدحم لكن لا تنسى أن تمارس الرياضة وتمنح نفسك فرصة للاهتمام بصحتك وتحرص على لياقتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>التوتر الذى تعيشه يتصاعد اليوم لكن لا تستسلم حتى نهاية اليوم، الفوز أو الخسارة لا يهم المهم ألا تخسر مبادئك فى خضم المعركة.

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مصر 365

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