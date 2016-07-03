برج العذراء حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>حاول التركيز على عملك ولا تنجرف لأية محاولات لبدء علاقة رومانسية فى المكتب لأن المكتب مكان للعمل وليس لإظهار مشاعرك، وحاول أن تتجنب المشاكل من هذا النوع فى العمل قدر الإمكان.>فى الأيام القليلة الماضية كان لديك الكثير من المخاوف والشكوك حول علاقتك العاطفية الحالية أو علاقة أنت على وشك الدخول بها ولكن اليوم ستنتهى كل هذه الشكوك وسيمكنك رؤية العلاقة بوضوح وكذلك شريكك أيضًا.>التوتر فى مكان عملك ومنزلك يؤثر على صحتك وكذلك على قدرتك على التفكير بوضوح انت بحاجة لأن تدرك أن جذر المشكلة يكمن فى عاداتك السلبية التى تتبعها فى روتين حياتك.>اليوم حافل للغاية بالنسبة لك وتحاول أن تبذل قصارى جهدك لتلبية جميع الالتزامات فى الوقت المحدد ولكن هناك احتمالات أن شعورك بالتوتر سيجعلك تتخلف عن هذه المواعيد.