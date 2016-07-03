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برج الثور حظك اليوم الأحد 3/7/2016

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برج الثور حظك اليوم الأحد 3/7/2016 برج الثور حظك اليوم الأحد 3/7/2016
برج الثور على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج الثور ستلحق بها عدد من المشاريع الجيدة التى ستجعلك أكثر استقرارا على الصعيد المهنى ، أيضا اليوم مناسب جدا لشراء أو الاستثمار فى العقارات أو الممتلكات.

على الصعيد العاطفي:
>حياتك العاطفية تتعرض لموجه من التوتر و القلق بسبب انانية احدى الاطراف وهو ما يجعل حالتك المزجية انت وشريكك فى اضطراب وتتفاقم المشاكل بينكما ، تجاهل ما يزعجك من شريكك وعدم الافصاح عنه بداية وصول العلاقة للفتور.

برج الثور على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الثور كنت تعانى من حالة احباط شديدة وذلك بسبب بعض الأحداث مررت بها فتبعث القلق باستمرار مما جعلك غير قادر على التركز فى عملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن اندفاعك فى اتخاذ القرارات قد يسبب لك الكثير من المشاكل سواء على الصعيد المهنى او العائلى فالتأنى والصبر أهم ما يجب ان تتبعيه .

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مصر 365

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