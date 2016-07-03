برج السرطان حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:>بعد مرورك بفترات عصيبة على المستوى المهنى و العملى، ستستعيد قوتك وتستعيد مانتك الطبيعية فلا تخاف بشأن مستقبلك لأن ستحقق نجاحات عظيمة الفترة اقادمة.

على الصعيد العاطفي:

>ستذهب أنت وشريكك اليوم للتنزهو لتغيير مزاجك العام يمكنك القيام باجازة تقوم بها برحلة غريبة أو مغامرة غير عادية من أجل أن تكسر الروتين الرتيب..

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>ستتمتع باستقرار صحى اليوم والمشكلات الصحية التى كنت تعانى منها لا يكون لها أثر اليوم فمن الضرورى أن تقى نفسك من الأمراض البسيطة التى يمكن أن تتطور اليوم فلا تتجاهلها فقد تتطور مع الوقت.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>ستتحدث اليوم الى أشخاص يهمونك وتتحدك فى الأمور التى قد تسبب لك ازعاج سيتسبب لك أحد أقاربك وأصدقائك فى أن تجد راحتك. كن حذرا فى اختيار كلماتك. سوف تكون أمورك العملية مستقرة.