حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 3 يوليو 2016

برج الدلو حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:>لا تخضع للضغوط والتزم بتنفيذ التعليمات الموجهة اليك فقط ولا تقوم بأشياء تسئ أو تضيع مجهود وحاول الا تنفعل ولا تفقد أعصابك على من حشولك. لديك الكثير لتنجزه.

على الصعيد العاطفي:

>تستطيع أن تجدد الأشياء الايجابية فى علاقتك العاطفية مع شريك حياتك، أما اذا كنت غير مرتبك فقد تلتقى شخص الذى يشجعك على الدخول فى علاقة جديدة و مرحلة جديدة فى حياتك.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>ستكتشف اليوم حلول للأمراض المزمنة التى كنت تعانى منها فاعلم أن هذه الأمور سوف يستغرق وقتا طويلا وتحتاج أن تتحلى بالصبر من أجل أن تكون فعالة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>اليوم هو يوم مناسب لتبدأ حياة جديدة قد تفكر فى تغيير وظيفة أو مهنة أو أن تقوم بتعيين موظف جديد اذا كنت صاحب عمل أو قد تبدأ علاقة عاطفية جديدة فاليوم اليوم هو الأمثل لذلك. حتى لو كان يبدو محفوف بالمخاطرلا تتردد فى أن تأخذ الفرصة.

برج السرطان حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>بعد مرورك بفترات عصيبة على المستوى المهنى و العملى، ستستعيد قوتك وتستعيد مانتك الطبيعية فلا تخاف بشأن مستقبلك لأن ستحقق نجاحات عظيمة الفترة اقادمة.

على الصعيد العاطفي:

>ستذهب أنت وشريكك اليوم للتنزهو لتغيير مزاجك العام يمكنك القيام باجازة تقوم بها برحلة غريبة أو مغامرة غير عادية من أجل أن تكسر الروتين الرتيب..

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>ستتمتع باستقرار صحى اليوم والمشكلات الصحية التى كنت تعانى منها لا يكون لها أثر اليوم فمن الضرورى أن تقى نفسك من الأمراض البسيطة التى يمكن أن تتطور اليوم فلا تتجاهلها فقد تتطور مع الوقت.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>ستتحدث اليوم الى أشخاص يهمونك وتتحدك فى الأمور التى قد تسبب لك ازعاج سيتسبب لك أحد أقاربك وأصدقائك فى أن تجد راحتك. كن حذرا فى اختيار كلماتك. سوف تكون أمورك العملية مستقرة.

برج العقرب حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>ستشعر اليوم باختلاف قليل على الصعيد المهنى فينتابك شعور بالحب والسلام وهذا على عكس ما يدور حولك فى بيئة العمل ، حاو أن تأخذ اجازة واستمتع بهذا اليوم ، تنظيم عملك سيساعدك على انجاز مهامك وقد تحصل على ترقية قريباً.

الصعيد العاطفي:

>يحاوطك اليوم العديد من الفرص والظروف الرومانسية، عليك أن تحدد اولوياتك قبل أن تختار شريك حياتك، أما اذا كنت فى علاقة عاطفية سوف تأخذ خطوة ايجابية الى الأمام فى هذه العلاقة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>نظرك يتحسن يوم بعد يوم، لا مانع من أن تحتسى بعض القهوة والشاى، ولكن عدد قليل من الناس يعانون من حساسية ضد الشاى والقهوة، يمكنك الاكثار من أكل الجزر، الكنتالوب، المشمش والذين يساعدوك على الحصول على فيتامين A.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>اليوم تتمتع بحظ سعيد فالنجوم والفلك فى صالح اليوم خاصة فى نصفك اليوم الأول، حاول أن تنظم أولوياتك قبل حلول الليل وبذلك ستكون فرصة تحقيقك للنجاح كبيرة، قد يزورك اليوم شخص لم تكن تتوقع أن يزورك.

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>برج الأسد حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:>كن حذرًا للغاية بشأن تكليف تتلقاه بشكل سرى من رئيسك فى العمل فهذا قد يثير ضغينة وحسد الآخرين فى العمل، وقد يثير انزعاج شريك حياتك فحاول أن تجعله يتفهم مهامك الجديدة ولا تخفى عليه التفاصيل.

على الصعيد العاطفي:

>أنت فى مزاج جيد جدًا وتميل للمرح والمزاح مع الكثير من الناس الذين تقابلهم اليوم، وهى فرصة جيدة لحل المشكلات العالقة بينك وبين شريك حياتك فى الفترة الأخيرة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>لديك جدول أعمال مزدحم لكن لا تنسى أن تمارس الرياضة وتمنح نفسك فرصة للاهتمام بصحتك وتحرص على لياقتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>التوتر الذى تعيشه يتصاعد اليوم لكن لا تستسلم حتى نهاية اليوم، الفوز أو الخسارة لا يهم المهم ألا تخسر مبادئك فى خضم المعركة.

برج الثور حظك اليوم الأحد 3/7/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>الحياة العملية لمواليد برج الثور ستلحق بها عدد من المشاريع الجيدة التى ستجعلك أكثر استقرارا على الصعيد المهنى ، أيضا اليوم مناسب جدا لشراء أو الاستثمار فى العقارات أو الممتلكات.

على الصعيد العاطفي:

>حياتك العاطفية تتعرض لموجه من التوتر و القلق بسبب انانية احدى الاطراف وهو ما يجعل حالتك المزجية انت وشريكك فى اضطراب وتتفاقم المشاكل بينكما ، تجاهل ما يزعجك من شريكك وعدم الافصاح عنه بداية وصول العلاقة للفتور.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الثور كنت تعانى من حالة احباط شديدة وذلك بسبب بعض الأحداث مررت بها فتبعث القلق باستمرار مما جعلك غير قادر على التركز فى عملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن اندفاعك فى اتخاذ القرارات قد يسبب لك الكثير من المشاكل سواء على الصعيد المهنى او العائلى فالتأنى والصبر أهم ما يجب ان تتبعيه .

برج الجدى حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>اليوم مثالى لاستكمال جميع المهام المعلقة إذا لم تكن قادرًا على الانتهاء من عملك فى الموعد المحدد لأسباب خارجة عن ارادتك لديك فرصة كبيرة للحاق به وسيقكون هناك ضغط أقل من الالتزامات الجديدة فى العمل اليوم لكن لا تقلق ستجد ما يكفى من الوقت لاستكمال جميع مهامك.

على الصعيد العاطفي:

>حاول أن تخرج وتعيش أى مغامرة مع الشخص الذى تحبه فالانشغال والإهمال فى الفترة الماضية تسببا فى وضع متوتر فى العلاقة بينكما وهو ما يجعلكما بحاجة لأن تعيشا تجربة مشتركة.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية تتأثر بالمجهود الزائد الذى تبذله فى هذه الفترة وهو ما يؤثر سلبًا على حياتك المهنية فحاول أن تكون أكثر تنظيما وتمارس عادات صحية وتحصل على النوم الكافي.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

>أنت تحمل الكثير من المشاعر الإيجابية داخلك لكنك لا تحاول نشرها بين الآخرين وهو ما يجعلك فريسة للاكتئاب.

برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..>الانفعالات الدائمة على كل الأمور الصغيرة أو الكبيرة تجعلك غير قادر للسيطرة على نفسك مما يجعلك أكثر عرضة لإثارة المشكلات مع الزملاء، تحتاج إلى متابعة خط سير العمل دون أن تدخل أهوائك الشخصية وعلاقاتك فى العمل، لأنك فى الغالب تسئ التقدير فى هذه الأمور.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

>الاستغناء عن بعض أرائك الاجتماعية التى تطلق بها أحكام مطلقة على الأشخاص ستعزز من قيمتك بين أصدقائك خاصة إنك من أكثر الشخصيات التى توجه انتقادات كثيرة وبشكل عشوائى دون أن تتأكد من مدى صحتها، فعليك أن تتحلى بالصبر وتفكر فى الكلام قبل أن تنطق به.

على الصعيد الصحى ..

>مشاهدة التليفزيون لساعات محدودة فى اليوم بالتأكيد يفيدك كثيراً، لكن المكوث أمامه أكثر من ثلثى يومك يؤثر على نظرك وتجد نفسك أمام مشكلات صحية كثيرة بسبب ضعف النظر التدريجى مثل الصداع المزمن وجفاف ملتحمة العين.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش أجواء سيئة مع أقاربه ودائرته الاجتماعية بسبب سوء تعامله مع كثير من الأشخاص وتوجيه كلمات لاذعة لهم دون التأكد من صحة هذه الكلمات ومدى مناسبتها لهذه الفترة.

برج العذراء حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:>حاول التركيز على عملك ولا تنجرف لأية محاولات لبدء علاقة رومانسية فى المكتب لأن المكتب مكان للعمل وليس لإظهار مشاعرك، وحاول أن تتجنب المشاكل من هذا النوع فى العمل قدر الإمكان.

على الصعيد العاطفي:

>فى الأيام القليلة الماضية كان لديك الكثير من المخاوف والشكوك حول علاقتك العاطفية الحالية أو علاقة أنت على وشك الدخول بها ولكن اليوم ستنتهى كل هذه الشكوك وسيمكنك رؤية العلاقة بوضوح وكذلك شريكك أيضًا.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>التوتر فى مكان عملك ومنزلك يؤثر على صحتك وكذلك على قدرتك على التفكير بوضوح انت بحاجة لأن تدرك أن جذر المشكلة يكمن فى عاداتك السلبية التى تتبعها فى روتين حياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>اليوم حافل للغاية بالنسبة لك وتحاول أن تبذل قصارى جهدك لتلبية جميع الالتزامات فى الوقت المحدد ولكن هناك احتمالات أن شعورك بالتوتر سيجعلك تتخلف عن هذه المواعيد.

برج القوس حظك اليوم الأحد 3/7/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>الحياة العملية لمواليد برج القوس اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لما يتعلق بالشق " المالى " ، ويجب أن تضع فى الاعتبار ان اليوم ستظهر لك فرصة قوية من اجل تطوير حياتك المهنية .

على الصعيد العاطفي:

>صديق قديم سيعبر لك اليوم عن مشاعره تجاهك قد لا يكون بشكل صريح لكن من خلال عدد ردود الافعال والإجراءات الواضحة ، ومن الممكن ان تكون هذه الخطوة بذرة لاستقرار حياتك العاطفية .

برج القوس على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج القوس أنه هو الوقت المناسب من اجل اتباع نظام غذائى صارم لإنقاص الوزن الزائد ، فاليوم مناسب جدا لأخذ خطوة ايجابية لتعود ثقتك بنفسك من جديد.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس انك ستستمتع بلقاء عائلى مميز سيبث بداخلك طاقة ايجابية كبيرة ، ولانك شخص تميل للاسرة بنسبة كبيرة فسر نجاحك هو الالتزام بقيم الأسرة والتى تعد بمثابة حجر الأساس فى حياتك.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 3 يوليو 2016

>على الصعيد المهنى..>الأحلام لن تصبح حقيقة فى يوم وليلة تحتاج أن تسعى خلف حلمك وتبذل جهداً من خلال تفاعلك من الزملاء فى العمل والبحث عن أفكار جديدة وتنفيذها بشكل مميز يجعل المحيطين بك يعرفون قدرتك، وتأكد أن بعدها ستجد الترقيات وتولى المناصب بشكل حتمى ومباشر.

على الصعيد العاطفى

>الحاجة إلى التواجد بالقرب من الحبيب تشعرك دائماً لهفة وشوق له، مما يجعلك دائم التعبير عن حبك ومشاعرك له، العلاقة تحتاج إلى بعض الخلافات البسيطة حتى تظهر الطباع المخفية لكل شخص، فعليك أن تعادل بين التعبير عن مشاعرك والحفاظ على سير العلاقة حتى لا تجد نفسك تمضى وقتاً دون أن تعرف حبيبك...

على الصعيد الصحى..

>الاستمرار فى البحث عن عقاقير طبية للحصول على جسم رشيق دون الالتزام بعمل نظام غذائى صحى لن يفيدك بأى شكل من الأشكال، فأنت تحتاج إلى تنظيم وجباتك وتحديد أهم العناصر التى يحتاجها جسمك، من خلال زيارة طبيب تغذية وتنفيذ ما يطلبه منك.

توقعات علماء الفلك..

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة من حالات الإحباط الذهنى خاصة إنه يسعى إلى الحصول على ترقيات وتولى مناصيب قيادية سريعاً فى محيط عمله، دون أن يبذل الجهود اللازمة، وعليه أن يعرف جيداً متطلبات عمله قبل أن يفكر فى الترقيات.

حظك اليوم برج الحمل الأحد 3/ 7/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>تحملت المسئولية الفترة السابقة رغم الأعباء الكثيرة التى كانت على عاتقك فى العمل، حاول الاستمرار على ذلك حتى تصل إلى جميع الأهداف التى وضعتها لنفسك. اليوم مناسب للحصول على فرصة عمل جديدة ومناسبة لمن لا يعمل.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

>تغلب صوت العقل على العاطفة فى علاقة كان لها أثر كبير فى حياتك، عليك الحذر صوت العقل لا يكون دائمًا صحيح ربما تندم عزيزى الحمل مستقبلاً، حاول أن توافق بين العقل والعاطفة فصوت أحدهما لا يجب أن يتغلب على الآخر.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>يبدو أن تعانى من زيادة الوزن هذه الأيام، عليك اتباع حمية غذائية صحية بشكل سريع. لا تجد وقت للمارسة الرياضة من الممكن أن تتغلب على ذلك بالمشى قليلًا يوميًا أثناء الذهاب أو الرجوع من عملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تعاملت بحكمة فى الفترة السابقة مع كل المشاكل التى قابلتك، هنيئًا لك عزيزى الحمل سوف تعبر نحو مرحلة من الاستقرار وتحصد نتيجة صبرك وتحملك، حاول الاسترخاء قليلًا فالأيام الصعبة قد ولت.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 3/7/2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:>لا تفسد النجاحات التى تحققها فى العمل بالتوتر، أنتَ على الطريق الصحيح ولا بأس من بعض الأخطاء فقط حاول الاستفادة منها وعدم تكرارها، الأيام القادمة تحمل لك الكثير من المفاجئات السعيدة فى محيط العمل.

على الصعيد العاطفى:

>عانيت من التوتر فى علاقتك مع حبيبك لفترة طويلة، اليوم يحمل لك أوقات سعيدة تقضيها معه بعد فترة من البعد والخلاف، حاول أن تستمع بهذا الوقت ولا تفكر كثيرًا فيما سيحدث بعد ذلك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>قد تعانى من بعض الحساسية بسبب تقلبات الجو هذه الأيام، عليك الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. عليك التخلى قليلاً عن العادات السيئة فى الطعام قد تعانى من مشاكل فى الجهاز الهضمى الفترة القادمة بسبب ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>الحياة تحمل لك العديد من المفاجئات السارة فى الفترة القادمة، عليك فقط المثابرة والتحمل قليلا حتى تحقق النجاح الذى تهدف إليه. لا تفكر كثيرًا فيما وراء العلاقات أجعل روح المغامرة التى تتمتع بها تقودك نحو السعادة.