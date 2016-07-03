ألمانيا تفك عقدتها الإيطالية وتصعد لنصف نهائي يورو 2016

نجح منتخب ألمانيا في فك عقدته أمام نظيره الإيطالي في البطولات الكبيرة وفاز عليه بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، لتصعد ألمانيا إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2016.

> تأهلت ألمانيا إلى الدور نصف النهائي من كأس أوروبا 2016 وذلك بفوزها على إيطاليا بركلات الترجيح 6-5، وذلك بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، السبت (الثاني من يوليو/ تموز 2016 ) في مدينة بوردو الفرنسية. وسجل مسعود أوزيل (في الدقيقة 65) هدف ألمانيا، وليوناردو بونوتشي (في الدقيقة 79 من ركلة جزاء) هدف إيطاليا.

وفي ضربات الترجيح الدرامية، سجل للمنتخب الألماني توني كروس وجوليان دراكسلر وماتس هاميلز وجوشوا كيميتش وجيروم بواتينغ وجوناس هيكتور، فيما أهدر الركلات كل من توماس مولر (تصدى لها الحارس بوفون) ومسعود أوزيل (اصطدمت بالقائم) وباستيان شفاينشتايغر (فوق العارضة).

وسجل للمنتخب الإيطالي لورنزو إنسيني وأندريا بارزالي وإيمانويلي جياكيريني وماركو بارولو وماتيا دي تشيليو، بينما أهدر الركلات كل من سيموني زازا (فوق العارضة) وجرازيانو بيلي (بجوار القائم) وليوناردو بونوتشي (تصدى لها الحارس مانويل نوير) وماتيو دارميان (تصدى أيضا لها نوير).

وتلعب ألمانيا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة فرنسا وإيسلندا المقررة الأحد في العاصمة الفرنسية باريس.

ع.م/ ع.ج.م ( د ب أ ، أ ف ب)

>

>