تفريق أهالى قرية بالسنطة بقنابل الغاز للسيطرة على حريق منزل وقاعة أفراح

أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على الأهالى الغاضبين بقرية كفر سالم النحال مركز السنطة بمحافظة الغربية، بعد أن قاموا برشق القوات بالحجارة فى محاولة لمنعهم من إدخال سيارات الحماية المدنية لإخماد النيران المشتعلة فى منزل وقاعة أفراح ملك متهم قتل طالبًا بالقرية وأصاب 3 أخرين بسبب خلافات على فتاة، وتمت السيطرة على الموقف وتفريق الأهالى، ودخلت سيارات الإطفاء ونجحت فى إخماد النيران بعد أن أتت على محتويات المنزل وقاعة الأفراح بالكامل.

وتمكنت فيه قوات الشرطة وضباط المباحث تحت إشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة من إلقاء القبض على 37 من مثيرى الشغب واقتيادهم لمركز السنطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفرضت أجهزة الأمن تعزيزات أمنية فى شوارع القرية ونشر قوات الأمن خشية تجدد أحداث الشغب.

مدير أمن الغربية يقود حملة لضبط المتهمين فى أحداث شغب السنطة

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