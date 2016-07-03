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قطار 980 يستأنف رحلته لأسوان بعد السيطرة على الحريق واستبدال جراره

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قطار 980 يستأنف رحلته لأسوان بعد السيطرة على الحريق واستبدال جراره قطار 980 يستأنف رحلته لأسوان بعد السيطرة على الحريق واستبدال جراره
تحرك منذ قليل القطار 980 القادم من القاهرة فى طريقه إلى أسوان، بعد تعرض مقدمة القطار لحريق بالقرب من قرية الشراونة شمال محافظة أسوان، وتمت السيطرة على الحريق واستبدال جرار القطار بآخر بعد ساعتين من التوقف.

وكان قطار رقم 980 المتحرك من القاهرة فى تمام الساعة الثامنة صباحًا من محطة القاهرة، فى طريقه إلى مدينة أسوان، تعرض خلال سيره أمام قرية الشراونة مركز إدفو شمال أسوان، لعطل فنى أدى إلى سخونة فى غرفة عادم الجرار واشتعال النيران فى مقدمة القطار وتمت السيطرة على الحريق، واستبدال الجرار.

وأدى الحادث إلى حالة من الهلع والخوف لدى المسافرين دفعهم إلى الخروج على الفور من القطار فور توقفه ومشاهدة النيران تشتعل فى مقدمة القطار وتصاعد الأدخنة منه، ثم عادوا مرة أخرى إلى القطار بعد استئناف الرحلة وتوقف القطار لمدة ساعتين.

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