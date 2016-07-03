أجمل تسريحات ومكياجات النجمات في إفطارات رمضان

يجتمع أهل الفن والتمثيل في إفطارات شهر رمضان، وتنتشر معهنّ أجدد صيحات الجمال بإطلالاتهن اللافتة. جمعنا لك صور أجمل النجمات في إفطارات شهر رمضان.

من الملاحظ أن تموّجات الكريمبس انتشرت بكثافة في الشعر المنسدل والمرفوع، في حين أنّ مكياج عيون السموكي مع الشفاه النيود هو اللوك الطاغي لهذا العام.

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من هي صاحبة أجمل تسريحة؟

اعتمدت سيرين عبد النور تسريحة ذيل الحصان مع الغرّة المرفوعة من الأمام، في حين تركت ماغي بوغصن شعرها منسدلاً مع الفرق النصفي المجموع على شكل ضفيرتين واكسسوار ناعم من الخلف. واكتملت الغرابة مع نادين الراسي بالكعكة الفوضوية مع تموّجات الكريمبس، إلا أنّ نادين نجيم، وأمل بشوشة، ودانييلا رحمة وكارمن لبس تركن شعرهن منسدلاً.

تبقى التسريحة الأجمل لستيفاني صليبا، التي اعتمدت الكعكة العالية الملفوفة على شكل ضفائر مع الغرّة القصيرة.

من هي صاحبة أجمل مكياج؟

اعتمدت النجمات بأغلبهنّ على المكياج السموكي القويّ باختلاف ألوانه مع أحمر الشفاه النيود أو البيج الفاتح. وحاولت كلّ نجمة اختيار لون الظلّ المناسب لعينيها مع الرموش الكثيفة. من هنا، يصعب اختيار صاحبة المكياج الأجمل. لكن لا يمكننا أن ننكر جمال عيني نادين الراسي، التي استطاعت إبرازها بشكل واضح ولافت بالمكياج الدخاني العصريّ.

تابعي الصور، وشاركينا رأيك، واختاري النجمة التي تجدينها كانت الأجمل في إفطارات شهر رمضان.