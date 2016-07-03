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معصوم: هناك تجاوزات جائرة على حقوق العراق المائية من تركيا وإيران وسوريا

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معصوم: هناك تجاوزات جائرة على حقوق العراق المائية من تركيا وإيران وسوريا معصوم: هناك تجاوزات جائرة على حقوق العراق المائية من تركيا وإيران وسوريا
دعا الرئيس العراقى فؤاد معصوم إلى العمل على إعادة الأنظمة البيئية المدمرة وإنشاء المحميات البيئية، وتطوير خطط واستراتيجيات الاستغلال الأمثل للمياه والاستمرار فى عملية تأهيل "أهوار"، جنوب العراق، مطالبا الهيئات الإقليمية والدولية لتسجيل المنطقة، ضمن لائحة التراث العالمى هذا العام.

وطالب معصوم بضرورة رفع صوت العراق فى المحافل الإقليمية والدولية قويا فى الدفاع عن مصالحه المائية الوطنية ضد "التجاوزات الجائرة أحيانا" على حقوقه المشروعة من قبل عدد من دول الجوار لا سيما تركيا وإيران وسوريا.

وحذر معصوم، فى كلمة وجهها للمشاركين فى أعمال المؤتمر العالمى للدفاع عن حقوق العراق المائية - الذى تقيمه رابطة الأكاديميين العراقيين فى المملكة المتحدة اليوم/السبت/ ويستمر يومين بجامعة لندن بمشاركة منظمات ومؤسسات وهيئات عالمية - من تفاقم الأخطار والتهديدات المختلفة التى يواجهها العراق حيال موارده المائية.

وعلى صعيد متصل، نظم ديوان الوقف السنى العراقى برئاسة عبد اللطيف الهميم، بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة مؤتمرا لدعم ترشيح "أهوار جنوب العراق" وآثارها على لائحة التراث العالمى مساء اليوم بحضور مسؤولين عراقيين وشيوخ عشائر جنوب ووسط وغرب وشمال العراق.

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