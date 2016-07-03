بالصور.. إفطار نادى الجالية المصرية بمسقط بحضور ملحق الدفاع المصرى

أقام نادى الجالية المصرية بسلطنة عمان مساء اليوم، إفطاره الجماعى السنوى الثانى، بحضور ملحق الدفاع المصرى العقيد هانى السيد جاد وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية، عدد كبير من أبناء الجالية المصرية وبعض الجاليات المقيمة بالسلطنة.

ومع نسمات هذه الأيام المباركة وما يحمله شهر رمضان الكريم من هدايا عطرة من الله عز وجل، استمتع أبناء الجالية المصرية مع إخوانهم المسلمين من الجنسيات الأخرى فى إفطار جماعى حضره أكثر من 700 شخص من أسر وشباب أبناء مصر بالسلطنة.

جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للإفطار الجماعى الكبير اعتمدت على مجموعة من شباب لجان نادى الجالية المختلفة، وقد حرصت اللجنة على أن يحمل الإفطار النكهة المصرية الجميلة لتكمل صورة المصريين ومدى الود والمحبة فى الله فيما بينهم، إلى جانب دعوة بعض أبناء الجاليات الأخرى من المسلمين.

من جانبه اختتمت بطولة الجالية المصرية الرمضانية بمسقط مساء اليوم بفوز فريق (هامر جيم) بقيادة كابتن الفريق سليم سعد، عقب تغلبه على فريق أسود الأرض بثلاثة أهداف مقابل لا شىء بعد مباراة قوية وأكثر من رائعة من فريق هامر جيم خاصة في شوطها الثاني بعد نزول اللاعب الموهوب أنس محمد مع فاصل من المهارات وفنون الكرة الذى أمتع الجماهير.



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رئيس واعضاء نادي الجالية والمنظمين والزميل محمد سعد



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العقيد هاني السيد ملحق الدفاع واسرته



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د محمود شعبان ود. احمد رضا وماهر الحاج ومحمد عبدالواحد واحمد شكر



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الطاولة الرئيسية 5 – جانب من الحضور



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حضور كبير للعائلات 7 – جانب من الحضور



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حضور كبير



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صور تذكارية



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جانب من الحضور العائلي



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مشاركة عمانية



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حضور نسائي كبير



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جانب من حضور العائلات



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الزميل طالب من العراق وعائلته



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سلفي قبل الافطار



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جانب من الحضور



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حضور كبير



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جانب من الحضور



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المنظمين اخر الفاطرين



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من الحضور



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حضور عدد من الجالية الهندية بمسقط



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رئيس واعضاء نادي الجالية فى استقبال الضيوف



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من الحضور



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رئيس مجلس ادارة المدرسة المصرية ود محمود شعبان وأ محمد علي

نادى الجالية المصرية بمسقط ينظم إفطارا جماعيا مساء اليوم