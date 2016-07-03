أخبار تونس.. الجيش التونسى يتصدى لأربع سيارات اجتازت الحدود من ليبيا

صرح الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتى، بأن دورية عسكرية متمركزة فى المنطقة العسكرية العازلة مع ليبيا تصدت أمس السبت، لأربع سيارات اجتازت الحدود من جهة "عقلة تايدر" بقطاع بن قردان جنوب شرق البلاد.

وأوضح الوسلاتى - فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا - أن الدورية أطلقت النار على السيارات بسبب عدم امتثالها للتعليمات بالتوقف ، ما نتج عنه احتراق إحدى السيارات وتعطب أخرى ، قبل أن يلوذ مستقلوها بالفرار بالسيارتين الأخريين ، والعودة إلى الأراضى الليبية ، مرجحا أن تكون السيارات دخلت الأراضى التونسية فى إطار عمليات تهريب للسلع.