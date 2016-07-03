الأولى تعليم زراعى: تفوقى توج حلمى بلقب دكتورة بعدما تركت الثانوية العامة

قالت الطالبة آية رضا محمد محمد المسلمانى، الأولى على مستوى الجمهورية فى دبلوم الفنى الزراعى بمجموع درجات 91.4%، بنت مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، إنها سقطت مغشيًا عليها فور سماعها خبر حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، موضحة أنها ظلت 10 دقائق مصابة بحالة إغماء حتى تم إفاقتها.

وأضافت الأولى على مستوى الجمهورية، أن الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم إبلغها خبر حصولها على المركز الأول، قائلة: حسيت أنه ربنا عوض تعبى وجهدى طوال العام الدراسى، مشيرة إلى أنها كانت تذاكر من 5 إلى 6 ساعات يوميًا تبدأ من الثانية عشرة مساءً حتى موعد ذهابها إلى المدرسة.

وأوضحت الطالبة، أنها كانت تدرس فى الثانوية العامة وحولت إلى التعليم الزراعى لفقدها الأمل فى الحصول على لقب الدكتورة التى كانت تحلم به طوال حياتها، الأمر الذى أدى بها إلى التحويل للتعليم الفنى، موضحة أنها التحقت بالتعليم الفنى ولم تعرف أن هناك معاهد وكليات ولكن المعلمون فى المدرسة وقفوا بجانبها، منهم مدير المدرسة محمد حسن الدين، وأشرف محمد، وأشرف سويلم، ومنى الملاحة.

الخامس مكرر بالدبلومات الفنية:"مختش درس وكنت بذاكر ساعتين ونص فى اليوم"

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