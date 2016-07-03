محافظ سوهاج ومدير الأمن يزوران طالبة طعنها عامل خدمات

انتقل منذ قليل اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والدكتور أيمن عبد المنعم المحافظ، إلى مستشفى الهلال للتأمين الصحى للاطمئنان على الصحية للطالبة لوسيا.ا.أ.م 13 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادى والتي أصيبت بجرح طعنى بالرقبة طوله 7 سم على يد عامل خدمات معاونة يقيم بالجيزة مستخدما سكينًا والذى تم ضبطه عقب ارتكاب الواقعة بـــ15 دقيقة .

ومن جانبه وجه مدير أمن سوهاج الشكر لضابط والأفراد الذين شاركوا فى ضبط المتهم بعد ارتكابه الواقعة فى وقت قياسى وقرر مكافأتهم، وأكد مدير أمن سوهاج أن سرعة ضبط المتهم كان لها الأثر الطيب في نفوس الجميع وأكد كفاءة رجال الشرطة من خلال التدريب المستمر للضباط والأفراد واللقاءات الدورية معهم والتي تحثهم على ضرورة الحيطة والحذر واليقظة في كل الخدمات.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج بلاغًا من إدارة عمليات النجدة يفيد بإصابة فتاة بجرح طعنى بالرقبة أثناء تواجدها بشارع فرعى مقابل لكنيسة مار جرجس على يد أحد الأشخاص وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية وضباط إدارة المباحث الجنائية وضباط وحدة مباحث قسم ثان وتم إلقاء القبض على المتهم بعد 15 دقيقة من ارتكاب الواقعة وتبين عامل خدمات معاونة بدار المحفوظات العمومية وبتفتيشه وقائيًا عثر معه على السلاح المستخدم في الواقعة سكين وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة.

القبض على عامل طعن فتاة أمام كنيسة مار جرجس فى سوهاج