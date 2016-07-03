نصائح مهمة للعناية بـ"الرجل المجبسة".. وفى هذه الحالات يجب زيارة الطبيب فورا

يستعمل الأطباء الجبس والجبائر كثيرا فى علاج إصابات العظام أو بعد جراحات العظام، ومع تطور الطب أصبح هناك اتجاه لاستعمال الجبس بمعدلات أقل ولفترات أقصر كى نسمح بالحركة المبكرة وتفادى حدوث مضاعفات الجبس، مثل التيبس وضعف العضلات والجلطات.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، إلى أن هناك أنواعا عديدة من الجبس وأشكالا كثيرة يتم تحديد النوع الصحيح حسب الحالة والمرض، لافتاً إلى أن الجبس الأبيض يتميز بأنه أقل خشونة من الجبس البلاستيكى والفايبر جلاس، لكنه أضعف ويصعب تقييم الأشعات من خلاله، لذلك يفضل الجبس الأبيض فى الأطفال ثم يتم تغطيته بالجبس البيلاستيكى.

وأكد عمارة أنه يجب على المريض الحفاظ على نظافة الجبس وعدم إدخال جسم غريب داخله وحمايته من البلل، كما يجب رفع الساق أو الساعد الذى تم تجبيسه فوق مستوى الصدر وتحريك الأصابع باستمرار لتفادى الورم، كما يجب عمل التمرينات المطلوبة لمنع حدوث تيبس أو ضعف عضلات أو جلطات دموية، وفى حالة سماح الطبيب للمريض بالحركة فيجب أن تكون بمساعدة العكازات.

وأضاف أستاذ جراحة العظام أنه من الخطورة أن يقود المريض السيارة وفى يده أو رجله جبس، لأن هذا يعطله عن القيادة الآمنة وقد يتسبب فى حدوث الحوادث، موضحا أن هناك علامات يجب اللجوء بسرعة للطبيب فى حالة حدوثها، وتشمل: حدوث ورم شديد أو احتباس بالدم فى الأصابع، الجبس الضيق جدا أو الواسع جدا، وظهور رائحة سيئة من تحت الجبس، حدوث بلل أو ارتشاح بالجبس، وجود ضعف أو شقوق بالجبس تؤثر على قوته.

وفى هذه الحالات يجب اللجوء إلى الطبيب المعالج أو إلى قسم الطوارئ بأقرب مستشفى لتقييم الحالة، والتأكد من سلامة الطرف والجبس وعدم الاحتياج لتغيير الجبس أو شقه أو توسيعه.

- د.خالد عمارة يكتب: الجبس والجبائر فى علاج أمراض العظام والمفاصل

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