احتراق محول كهربائى بأسوان يسفر عن انقطاع التيار 6 ساعات

تعرض محول كهربائى بمنطقة الأحمدية وسط مدينة أسوان، إلى حريق أسفر عن احتراق المحول بالكامل، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى لمدة ذات عن 6 ساعات عن عدد كبير من مناطق وسط أسوان وسط غضب الأهالى.

وأكد الأهالى، أن الواقعة سببها اشتعال النيران فى أكوام القمامة القريبة من المحول والتى امتدت إلى محول للكهرباء، على الفور نجحت جهود الأهالى فى السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المبانى السكنية والمحال المجاورة له.

وأوضح مصدر مسئول بقطاع كهرباء أسوان، أن المحول الذى تعرض للحريق تقدر خسائره بنحو 300 ألف جنيه، حيث أتت النيران عليه بالكامل.

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