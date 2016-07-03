أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

احتراق محول كهربائى بأسوان يسفر عن انقطاع التيار 6 ساعات

Google+ Print
احتراق محول كهربائى بأسوان يسفر عن انقطاع التيار 6 ساعات احتراق محول كهربائى بأسوان يسفر عن انقطاع التيار 6 ساعات
تعرض محول كهربائى بمنطقة الأحمدية وسط مدينة أسوان، إلى حريق أسفر عن احتراق المحول بالكامل، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى لمدة ذات عن 6 ساعات عن عدد كبير من مناطق وسط أسوان وسط غضب الأهالى.

وأكد الأهالى، أن الواقعة سببها اشتعال النيران فى أكوام القمامة القريبة من المحول والتى امتدت إلى محول للكهرباء، على الفور نجحت جهود الأهالى فى السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المبانى السكنية والمحال المجاورة له.

وأوضح مصدر مسئول بقطاع كهرباء أسوان، أن المحول الذى تعرض للحريق تقدر خسائره بنحو 300 ألف جنيه، حيث أتت النيران عليه بالكامل.

اندلاع حريق فى قطار ركاب بأسوان.. واستدعاء سيارات الإطفاء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365