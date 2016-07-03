دعوى تطالب بعدم إلغاء وتأجيل امتحان "الديناميكا" للثانوية العامة

أقام هانى رمسيس المحامى -بصفته وليا عن ابنه مايكل ووكيلاً عن عبد الحكيم محمد رشاد وليًا عن ابنته رنا- دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء وتأجيل امتحان الديناميكا للثانوية العامة "شعبة علمى رياضة ".

واختصمت الدعوى رقم 60202 لسنة 70 قضائية، وزير التربية والتعليم، وذكرت عريضتها أن أهالى طلاب الفرقة الثالثة بالثانوية العامة فوجئوا بعد انتهاء امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة بإلغاء الامتحان وتأجيله لموعد آخر خارج الجدول المعلن قبل بدء الامتحانات.

وقالت الدعوى إن وزارة التربية والتعليم هى المنوط بها تنظيم امتحانات الثانوية العامة، وأعلنت مسبقًا عن جدول الامتحانات على موقع الوزارة، وبدأت الامتحانات فى موعدها المقرر، إلا أن الامتحانات بدأت تتسرب بنماذج الإجابة منذ اللحظة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعى، ما أهدر أكذوبة أن الامتحانات لا تتسرب ولا تعلن ولا يتم تداولها إلا فى لجان الامتحان.

وأضافت عريضة الدعوى أن الامتحانات توضع على تلك الصفحات بتوزيع الدرجات وأختام الوزارة، ما يؤكد أن هناك انحرافًا فى المنظومة، وعدم القدرة على أداء المهام الواجبة لتأمين الامتحانات، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص وهيبة الدولة.

وأوضحت الدعوى أن امتحان الديناميكا تسرب قبل بدء الامتحان، ورغم ذلك تم إلغاء الامتحان بعد انتهاء الطلاب منه، متسائلاً: "لماذا لم يتم الإلغاء قبل بدء الامتحان؟ .

كما تساءلت عريضة الدعوى: فى حال فشل الوزير فى تأمين الامتحانات وعمل واجباته فى الإشراف على امتحانات الثانوية العامة، هل يدفع الطلاب والأهالى ثمن فشل رجل الإدارة فى أداء عمله".

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