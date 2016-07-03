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برج الثور حظك اليوم السبت 2/ 7 /2016

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برج الثور حظك اليوم السبت 2/ 7 /2016 برج الثور حظك اليوم السبت 2/ 7 /2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>سوف تتاح لك فرصة غير متوقعة على صعيدك المهنى ولكن لا تخجل من أن تنتهز هذه الفرصة، أى تأخير فى انتهاز هذه الفرصة سوف يتسبب فى ضياعها منك، قد تقابل شخص كنت تعرفه من قبل يقدم لك عرض وظيفى جديد فعليك أن تقبل بالمغامرة وتنتهز هذه الفرصة.

على الصعيد العاطفي:


>قد ينتابك شعور بأن الأمور العاطفية والرومانسية أصبحت مملة ولا تحمل أ مشاعر وفاء ولكن قد تلتقى ببعض الأشخاص الآخرين الذين يغيرون لك هذه الفكرة، لا تستسلم لهذه الافكار السلبية شجع نفسك واصبر فثمرة الصبر ستبهرك.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>انت بمستوى جيد على الصعيد البدنى والنفسى يدعوك الى التفاؤل، ثقتك بنفسك تنعكس على عملك وعليك أن تعتنى بصحتك بشكل جيد. اهتم اليوم بأن تعزز لياقتك البدنية بالانضمام الى أنشطة وبرامج رياضية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور


>التأمل الذاتى هو مفتاح اليوم. قد تشعر ببعض الاضطرابات التى قد تشعر انك لا يمكن أن تعبر عنها، والطريقة الأفضل للتعامل مع هذا الأمر أن تتجه الى عملية للتأمل التى يمكن أن تساعدك على فهم نفسك بشكل أفضل وإيجاد وسيلة انتصاف فعالة.
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مصر 365

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