برج الدلو حظك اليوم الأحد 3 يوليو 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:>لا تخضع للضغوط والتزم بتنفيذ التعليمات الموجهة اليك فقط ولا تقوم بأشياء تسئ أو تضيع مجهود وحاول الا تنفعل ولا تفقد أعصابك على من حشولك. لديك الكثير لتنجزه.

على الصعيد العاطفي:

>تستطيع أن تجدد الأشياء الايجابية فى علاقتك العاطفية مع شريك حياتك، أما اذا كنت غير مرتبك فقد تلتقى شخص الذى يشجعك على الدخول فى علاقة جديدة و مرحلة جديدة فى حياتك.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>ستكتشف اليوم حلول للأمراض المزمنة التى كنت تعانى منها فاعلم أن هذه الأمور سوف يستغرق وقتا طويلا وتحتاج أن تتحلى بالصبر من أجل أن تكون فعالة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>اليوم هو يوم مناسب لتبدأ حياة جديدة قد تفكر فى تغيير وظيفة أو مهنة أو أن تقوم بتعيين موظف جديد اذا كنت صاحب عمل أو قد تبدأ علاقة عاطفية جديدة فاليوم اليوم هو الأمثل لذلك. حتى لو كان يبدو محفوف بالمخاطرلا تتردد فى أن تأخذ الفرصة .