الخارجية تدعو مواطني الدولة إلى اتباع القوانين أثناء السفر للخارج

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة الراغبين بالسفر للخارج خلال فترة الصيف إلى ضرورة مراعاة واتباع نصائح وإرشادات السفر حفاظا على سلامتهم الشخصية أثناء تواجدهم خارج الدولة.

وأكد أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أهمية التزام مواطني الدولة بإرشادات ونصائح السفر والاطلاع على جدول تحذيرات السفر على الموقع الالكتروني للوزارة وصفحة شؤون المواطنين التي تشمل جميع المعلومات والخدمات المخصصة التي تتناسب مع احتياجات مواطني الدولة المسافرين للخارج من السياح أو المبتعثين للعلاج أو الطلبة الدارسين والمقيمين والتي تسهل إنجاز جميع معاملاتهم القنصلية وبما يضمن سلامتهم وأمنهم في الخارج وقضاء إجازاتهم بدون أي مشكلات أو معوقات.

ودعا المواطنين الراغبين بالسفر إلى الدول الأوروبية بما فيها الدول التي تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الشنجن إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند تواجدهم أو إقامتهم هناك نظرا للتطورات والأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض الدول الأوروبية والتي جاءت كردة فعل على الاضطرابات والأحداث الجارية في منطقة لشرق الأوسط وما نتج عنها من تداعيات خاصة أزمة اللاجئين.

> وحث سعادته مواطني الدولة على تجنب حمل مبالغ مالية كبيرة خلال سفرهم والاستعاضة عنها باستخدام بطاقات الائتمان البنكية وذلك تجنبا لاحتمالات تعرضهم للسرقة أو حوادث الإعتداء التي قد تعرض أمنهم وسلامتهم الشخصية للخطر لا قدر الله.

و نبه المواطنين إلى أهمية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال زيارتهم أو تواجدهم في الأماكن السياحية المشهورة في بعض الدول الأوروبية تحسبا لاحتمالات تعرضهم لحوادث الاعتداء بقصد النصب والسرقة والتي تعتبر شائعة الحدوث في مثل هذه الأماكن التي يؤمها أعداد غفيرة من الناس والسياح خلال فترة الصيف.. مؤكدا أهمية اختيار أماكن الإقامة والسكن في المناطق المعروفة بالأمن والسلامة.

وأوصى أحمد الهام الظاهري المواطنين بضرورة الالتزام بقانون حظر البرقع " النقاب" المطبق في بعض الدول والمدن الأوروبية والتي تحظر ارتداءه في المؤسسات والأماكن العامة،وذلك تجنبا للمسائلة القانونية أو فرض الغرامات المترتبة على انتهاك هذا القانون علما بأن الدول الأوروبية التي تطبق القانون وتحظر ارتداء النقاب هي فرنسا وبلجيكا وهولندا إضافة إلى بعض الدول الأوروبية التي تلتزم بتطبيق الحظر في مدن معينة مثل مدينة برشلونة الاسبانية التي حظرت ارتداء أي لباس يغطي الوجه عام 2010، كما فعلت المحاكم الدنماركية وولاية هيسيه الالمانية وعدد من المدن الايطالية.

وطالب مواطني الدولة الذين ينوون السفر لسويسرا بضرورة الالتزام بقانون حظر البرقع "النقاب" في كانتون تيسين " تشينو" الواقع جنوب شرق سويسرا والذي يضم مدن لوغانو، لوكارنو، مغادينيو، كياسو، بيلينزونا، أسكونا ومندريسيو حيث سيبدأ تطبيق حظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة داخل نطاق الكانتون اعتبارا من الأول من يوليو 2016، لافتا إلى أن الغرامة المترتبة على مخالفة قانون الحظر تبدأ من 100 فرتك وقد تصل إلى 1000 فرنك سويسري أو الترحيل من الكانتون وقد تتجاوز هذا المبلغ في حالة الإصرار على ارتدائه.

> كما دعا سعادته مواطني الدولة إلى ضرورة احترام القوانين العامة للبلد المضيف وذلك حرصا على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في الخارج.. مؤكدا ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية لدى وصولهم إلى مطار البلد المقصود والافصاح عن بعض المعلومات الشخصية المهمة إن طلبت مثل مدة الإقامة ومقر الإقامة وتذكرة السفر وتاريخ العودة والمبلغ المالي المحمول نقدا خلال تواجدهم في البلد المضيف.

ويتوجب على المسافرين القادمين أو المغادرين من دول الإتحاد الأوروبي حاملين معهم مبلغ 10 آلاف يورو أو أكثر نقدا الإفصاح عنه لدى موظف الجمارك.

وشدد سعادته على ضرورة تجنب مواطني الدولة السفر إلى مناطق الاضطرابات الأمنية ومتابعة جدول تحذيرات السفر قبل تحديد وجهتهم.

ونصح مواطني الدولة بالسفر جوا تجنبا لأيه حوادث مرورية لا قدر الله.. وفي حال ضرورة السفر عن طريق البر على مواطني الدولة المسافرين أخذ الحيطة والحذر مع أهمية اتباع القوانين والنظم المرورية والتعليمات المتعلقة بالسلامة أثناء القيادة.

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