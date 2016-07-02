تقارير - مهاجم الزمالك مطلوب في الإفريقي التونسي

أكدت تقارير مغربية وتونسية رغبة نادي الإفريقي التونسي في ضم إيمانويل مايوكا مهاجم نادي الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وفي ظل عدم وضوح موقفه من الاستمرار مع الزمالك، طلب مايوكا المهاجم الزامبي من وكيل أعماله البحث عن عروض أخرى تحسبا للرحيل. (طالع التفاصيل)

وهو ما بدأ بالفعل.

وأكدت صحيفة (المغرب) المغربية أن أحد الوكلاء عرض اسم مايوكا على نادي الإفريقي.

الصحيفة تحدثت عن قلة حظوظ مايوكا في المشاركة مع الزمالك "مما جعله متاحا للرحيل" إلى جانب "تأكيد الوكيل أنه قادر على ترويض صفقة مايوكا سواء من جانب الحصول على موافقة اللاعب أم الأمور المادية".

وعلى الجانب ذاته أشارت مجلة avant التونسية أن مايوكا يُعد "تحت مجهر نادي الإفريقي التونسي على حسب مصادرها الخاصة فالنادي التونسي يبحث بشدة عن انتداب "رأس حربة قناص".

وهو نفس الشيء الذي أكدته صحيفة (تونس الرقمية) لبحث النادي الإفريقي عن "مهاجم من طراز فريد" ومنه "تتجه النية للتعاقد مع مهاجم ساوثامبتون الإنجليزي الأسبق وماتز وسوشو الفرنسيين.

وشهد مران الزمالك يوم السبت استبعاد الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي لمايوكا من التقسيمة مما يجعله بعيدا عن المشاركة أمام سموحة.

وهو ما لم يقبله مايوكا ليظهر غاضبا ويغادر المران قبل نهايته. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن مايوكا ربط استمراره مع الزمالك بالمشاركة الأساسية، فهو يرغب في البقاء مع الفريق.

وابتعد مايوكا في الفترة الماضية عن المشاركة الأساسية، وطلب المدرب محمد حلمي من مدرب الأحمال تقريرا مفصلا عن الحالة البدنية للاعب في ظل زيادة وزنه. (طالع التفاصيل)