اندلاع حريق فى قطار ركاب بأسوان.. واستدعاء سيارات الإطفاء

نشب، منذ قليل، حريق فى قطار ركاب رقم 980 المتوجه من القاهرة إلى أسوان، حيث تصاعدت الأدخنة بجانب جرار القطار أثناء رحلته فى أسوان.

وقال مصدر مسئول بالسكة الحديد لـ"اليوم السابع"، إنه تم استدعاء سيارات المطافئ لمحاولة السيطرة على الحريق، وأنه جارٍ إخماده.

من ناحية أخرى توقفت حركة القطارات بين أسوان والقاهرة بشكل جزئى فى اتجاه واحد عقب اشتعال النيران فى جرار القطار رقم 980، الذى انطلق من محطة القاهرة فى الساعة الثامنة من صباح اليوم، السبت، فى طريقه إلى مدينة أسوان، وبالقرب من محطة قرية الشراونة مركز إدفو شمال أسوان توقف القطار بسبب اشتعال النيران وسط حالة من الذعر والهلع بين ركاب القطار الذين خرجوا على الفور من القطار فور توقفه ومشاهدة النيران تشتعل فى مقدمة القطار وتصاعد الأدخنة منه.



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سيارة إطفاء تحاول السيطرة على الحريق



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جرار القطار بعد إطفاء النيران



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توقف القطار 980 بقرية الشراونة بعد اكتشاف الحريق



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الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد 5- تصاعد أدخنة من مقدمة القطار

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