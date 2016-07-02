ثانى الدبلومات الفنية:"مش مصدق نفسى ضمن الأوائل وكنت بذاكر 3 ساعات يوميا"

قال الطالب عمر شريف الحاصل على المركز الأول فى دبلوم الفنى الصناعى نظام الـ"3 سنوات" والثانى بين أوائل الدبلومات الفنية بمجموع درجات 592 من 600، بنسبة وصلت إلى 98.67%، إنه بمجرد إبلاغه بالنتيجة لم يصدق نفسه، وتابع: مكنتش متوقع أجيب المجموع ده، لكون معظم الطلاب فى المدرسة متفوقين.

وأضاف الطالب عمر شريف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بعد إبلاغه بالنتيجة من قبل الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، لم يصدق أيضا وبعد أن أنهى معه المكالمة، عاود الاتصال به مرة أخرى للتأكد، موضحا أن نائب الوزير أبلغه للمرة الثانية بأنه ضمن الأوائل، مشيرا إلى أنه يرغب فى الالتحاق بكلية الهندسة.

وأوضح الطالب عمر شريف أن نظام الدراسة فى المدرسة التى كان فيها لا يسمح للطلاب الغياب لكونها توفر فرص عمل للطلاب، موضحا أنه كان يذهب إلى المدرسة فى الخامسة صباحا ويعود فى الخامسة مساء، وكان يذاكر فى اليوم 3 ساعات فقط، مشيرا إلى أنه التحق بالتعليم الفنى رغم حصوله على مجموع 290 درجة فى الإعدادية، قائلا: الدراسة فى التعليم الفنى بالنسبالى أفضل من الثانوية العامة بكتير، مشيرا إلى أنه يهدى تفوقه ونجاحه إلى والديه اللذين ساعداه كثير فى تفوقه ونجاحه.

الناجح يرفع إيده.. البنات يتفوقن على البنين فى الدبلومات الفنية.. التعليم تعلن أسماء الـ20 الأوائل وتنشر النتيجة كاملة غدا.. مصدر: 79% نسبة نجاح نظام 5سنوات و57% للثلاث.. وإصابة طالبة بإغماء من الفرح

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