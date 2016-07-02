حبس 10 متهمين بينهم ضباط سابقون وطبيب فى قضية جديدة لـ"داعش"

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس 10 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيق فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بهدف الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وحيازة أسلحة ومفرقعات والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية واغتيال شخصيات ومسئولين بإحدى الدول العربية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية، وبايعوا تنظيم الدولة الإسلامية فى بلاد العراق والشام "داعش" واستقطبوا وضموا عددًا من المتهمين، للخلية لتنفيذ مخططات إرهابية.

وشملت قائمة المتهمين كلاً من "هشام.م.خ" و"أحمد.ع.ا" إضافة إلى 4 ضباط سابقين وطبيب، و4 متهمين آخرين.

نظر تجديد حبس 7 أمناء شرطة فى قضية تكوين خلية بالداخلية

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