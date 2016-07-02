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الخامس مكرر بالدبلومات الفنية:"مختش درس وكنت بذاكر ساعتين ونص فى اليوم"

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الخامس مكرر بالدبلومات الفنية:"مختش درس وكنت بذاكر ساعتين ونص فى اليوم" الخامس مكرر بالدبلومات الفنية:"مختش درس وكنت بذاكر ساعتين ونص فى اليوم"
قال الطالب محمد جمال أبو الفتوح، الخامس مكرر (دبلوم المدارس الثانوية الصناعية للتعليم والتدريب المزدوج – الإنتاج الحربى" إنه رغم تفوقه وحصوله على المركز الخامس لم يذهب إلى درس خصوصى طوال فترة دراسته، قائلا: مختش درس خصوصى.

وأشار إلى أنه كان متوقعا أن يحصل على المركز الأول، لافتا إلى أن سبب تراجعه هو أن المدرسة لم يتم فيها دراسة بلاغة وأدب بمنهج اللغة العربية، الأمر الذى تسبب فى ترك الأسئلة دون الإجابة عليها فى الامتحان.

وأضاف جمال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن والده هو من تلقى خبر ترتيبه ضمن الأوائل، من قبل الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضحا أنه حصل على الخامس مكرر على مستوى الجمهورية والأول على مستوى مدارس الإنتاج الحربى، مشيرا إلى أنه جاهد وذاكر وربنا وفقه.

وتابع الخامس مكرر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، قائلا: كنت بذاكر ساعتين ونصف فقط يومين، لافتا إلى أنه سيلتحق بكلية الهندسة، مضيفا حصلت على مجموع 231 فى الشهادة الإعدادية والتحق بالتعليم الفنى بإرادته.

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