7 فوائد صحية للسالمون أكدتها الأبحاث الطبية.. تعرف عليها

الأسماك من أفضل الأطعمة الصحية على الإطلاق، وتعد الزيتية من أفضل أنواعها من حيث القيمة الغذائية والفوائد، وتشمل:السالمون والسردين والماكريل والتونة.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على الفوائد الصحية لسمك السالمون، وذلك حسبما نشر مؤخرا على الموقع الطبى الأمريكى "draxe"، مستندة إلى آخر الأبحاث الطبية التى نشرت مؤخرا، وتشمل:

1.يحتوى سمك السالمون على كميات كبيرة من فيتامين "د"، وهو يساهم فى حماية الجسم من أمراض عديدة بدءا من التهاب المفاصل الروماتويدى والتصلب المتعدد مرورا بأمراض القلب وحتى السرطان.

2.السالمون غنى بالأوميجا-3، وهو ما يجعله يحد من الإصابة بأمراض المفاصل والعظام، ويحد من خطر الكسور، وذلك وفقا لدراسة حديثة أشرف عليها باحثون بجامعة أوهيو ستيت الأمريكية.

3.الأوميجا-3 الموجودة بالسالمون تساهم أيضا فى تعزيز كفاءة المخ وتحسين الذاكرة، كما يحتوى السالمون على فيتامين "أ" والسيلينيوم وهو ما يجعله يتمتع بخواص رائعة مضادة للأمسدة، كما يحد من خطر الإصابة بألزهايمر ويحارب الاكتئاب.

4.السالمون يحسن التركيز ويقوى الذاكرة حال تناوله بشكل منتظم.

5.يقلل معدل الالتهابات بالجسم، كما يحد من خطر الالتهابات وتصلب الشرايين فى حالة تناوله بشكل منتظم، وذلك حسب الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة أستراليا الغربية.

6.السالمون يعزز صحة العين ويحد من فرص الإصابة بمتلازمة جفاف العين، والضمور البقعى المرتبط بتقدم العمر، وهو ما يجعله يكافح العمى.

7.يمنحك هذا السمك الصحى بشرة متألقة ونضرة ويحد من شيخوخة الجلد، نظرا لغناه بالأوميجا-3 ومضاد الأكسدة "astaxanthin ".

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