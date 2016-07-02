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اللبن الرايب الحل السحرى لعلاج الانتفاخ بعد الفطار فى رمضان

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اللبن الرايب الحل السحرى لعلاج الانتفاخ بعد الفطار فى رمضان اللبن الرايب الحل السحرى لعلاج الانتفاخ بعد الفطار فى رمضان
الانتفاخ والتطبل واضطرابات القولون من المشاكل التى تحدث بشكل شائع بين الكثير من الصائمين، نتيجة الإفراط فى الأكل خلال وجبة الإفطار، وتناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والحلويات.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الأعشاب والمشروبات التى يمكن استخدامها لعلاج الانتفاخ والتطبل، وذلك حسبما نشر بالموقع الطبى الأمريكى " everydayhealth"، وتشمل:
>- مغلى أوراق النعناع
>- شاى الشبت والشتمر
>- مغلى الكمون
>- مشروب القرفة
>- الريحان والكراوية

كما أوصى التقرير بتناول اللبن الرايب أو الزبادى الغنى بالبروبيوتك، حيث ثبت أنه يساهم فى التخلص من الانتفاخ والتطبل والغازات والحد من مشاكل القولون، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية " Journal of Clinical Gastroenterology".

وفى الوقت نفسه حذر تقرير نشر بالموقع الأمريكى " webmd" من تناول المشروبات الغازية حال الشعور بالانتفاخ، لأنها قد تسبب فى احتباس المزيد من الغازات داخل البطن، ويمكن فى المقابل تناول المياه المضاف إليها الليمون أو الخيار.

ولتجنب الإصابة بالانتفاخ والتطبل بعد ذلك، أوصى التقرير بمضغ الطعام جيدا وعدم تناوله سريعا، وعدم الإفراط فى مضغ اللبان والحد من الأطعمة الغنية بالزيت والطماطم والملح، لأنها تسبب مشاكل الأمعاء والحموضة، كما نصح التقرير بتناول البقدونس وشاى الزنجبيل والأناناس.


>6 أطعمة تسبب الانتفاخ وغازات البطن.. قلل تناولها
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