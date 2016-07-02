ارتفاع عدد المصابين لـ7 فى حادث انهيار سور عقار أرض اللواء

ارتفع عدد المصابين جراء انهيار سور بالطابق الـ14 لعقار سكنى بأرض اللواء إلى 7 أشخاص، ووفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، بعد سقوط السور عليهم أثناء سيرهم أسفل العقار.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بسقوط سور لأحد العقارات بأرض اللواء، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، والرائد أحمد غانم ضابط الحماية المدنية وبصحبتهم سيارات إنقاذ وإطفاء، وتم التعامل مع الواقعة فيما تم نقل المصابين للمستشفى.

إصابة 4 أشخاص عقب سقوط سور عقار عليهم فى أرض اللواء