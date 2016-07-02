مدير أمن الغربية يقود حملة لضبط المتهمين فى أحداث شغب السنطة

قاد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، وضباط المباحث الجنائية، اليوم السبت، حملة أمنية مكبرة لضبط مثيرى الشغب فى أحداث العنف التى شهدتها قرية كفر سالم النحال مركز السنطة بين عائلتى موسى وعيد، بسبب الخلاف على علاقة شاب بفتاة، والتى أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط 13 متهمًا حتى الآن، ويواصل ضباط المباحث حملاتهم لضبط باقى المتورطين وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت القرية قد شهدت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتى موسى وعيد بسبب خلافات بينهما على فتاة، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 4 متهمين من الطرفين وهروب خامس.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بكفر سالم النحال، انتقل العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والرائد محمود غرابة رئيس مباحث مركز السنطة وضباط وحدة المباحث، وتبين نشوب مشاجرة سابقة بين شاب من عائلة موسى وشباب من عائلة عيد بسبب علاقة الأول بفتاة، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى بالضرب على الأول، وتطورت الخلافات بين العائلتين واستخدمت فيها الأسلحة النارية.

وكشفت تحريات المباحث قيام "أحمد.س.ش"، 37 سنة مقيم بكفر سالم النحال "فلاح"، بإطلاق النار على أفراد من عائلة عيد، أسفرت عن مقتل "أحمد.اع" – 18 سنة طالب، وإصابة والده الحسينى عيد 58 سنة فلاح بطلق نارى، ومحمد عبد الفتاح بطلق نارى بالظهر، ومحمد الحسينى عيد شقيق المجنى عليه بجرح قطعى بجسمه.

تم السيطرة على الموقف بين الطرفين، وانتشرت قوات الشرطة فى القرية للفصل بين العائلتين، خشية تجديد الاشتباكات مرة أخرى، وتواصل المباحث جهودها لضبط متهم خامس هارب، تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة ندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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