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محافظ المنوفية يقرر تشكيل لجنة عليا للنظافة

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محافظ المنوفية يقرر تشكيل لجنة عليا للنظافة محافظ المنوفية يقرر تشكيل لجنة عليا للنظافة
أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية قرار رقم 485 لسنة 2016 بتشكيل اللجنة العليا للنظافة برئاسته وأمانة السكرتير العام وعضوية كلا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات الشئون المالية والإدارية، وشئون البيئة، والتفتيش والمتابعة، والشئون القانونية بالمحافظة، على أن تجتمع مرة كل شهر.

تقوم هذه اللجنة بوضع السياسات العامة لإصلاح وتطوير منظومة النظافة بكافة المراكز والمدن بالمحافظة، ومتابعة سير العمل بمصانع تدوير القمامة ومقالب القمامة بالوحدات المحلية، ووضع خطط دورية مستمرة لحملات النظافة المكبرة وتحديد احتياجات الوحدات المحلية من الأدوات والمهام والآلات وتوفير العمالة المدربة، أو التعاون مع الشركات الخاصة.

كما تختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مخلفات أعمال الحفر الناتجة عن إدخال المرافق العامة بالشوارع والتنسيق مع الجهات لرد الشىء لأصله، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية النظافة وأماكن وأوقات جمع القمامة للحفاظ على المظهر الجمالى . بالإضافة إلى بحث ودراسة طلبات الشركات المحلية والأجنبية لإنشاء مصانع لتدوير القمامة للاستفادة من المخلفات وتحقيق ربح .


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