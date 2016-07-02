القوات العراقية تقتل 42 من مسلحى داعش بصلاح الدين وجنوب الموصل

تمكنت القوات العراقية فى قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين وبالقيارة جنوبى الموصل شمالى العراق ، من صد هجوم لمسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى على ثلاثة محاور وقتلت 42 إرهابيا من المشاركين فى الهجوم .

وقال مصدر عسكرى فى تصريح اليوم السبت، إن مسلحى داعش قدموا من اتجاه قرية "خرايب جبر" جنوب الموصل وتألفت من 23 إرهابياً تحت قيادة أحد كوادر داعش وهو صينى الجنسية.

وأشار إلى أن القوات العراقية بناحية القيارة جنوب الموصل باتجاه قرية "خربة الشمام" قتلت 12 إرهابياً، كما قتلت 6 إرهابيين هم أفراد مفرزة "هاون" بقرية أجحله غرب نهر دجلة ، بينهم أحد قيادات داعش مسؤول الهاونات طه ياسين الخفاجى ، بإسناد من التحالف الدولى ومدفعية الفرقة 15 بالجيش.

وبدأت قيادة "عمليات تحرير نينوي" عملية عسكرية لتحرير قريتى الدرباس وأبو واوى الواقعة ضمن قرى الحاج على جنوب الموصل، وتمكنت القوات من تحرير القرى الواقعة قرب الضفة الشرقية لنهر دجلة باتجاه ناحية القيارة، وكبدت داعش خسائر بالأرواح والمعدات وتمثل هذه المناطق خطوط الإمداد الرئيسية لعصابات داعش.

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