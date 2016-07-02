أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القوات العراقية تقتل 42 من مسلحى داعش بصلاح الدين وجنوب الموصل

Google+ Print
القوات العراقية تقتل 42 من مسلحى داعش بصلاح الدين وجنوب الموصل القوات العراقية تقتل 42 من مسلحى داعش بصلاح الدين وجنوب الموصل
تمكنت القوات العراقية فى قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين وبالقيارة جنوبى الموصل شمالى العراق ، من صد هجوم لمسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى على ثلاثة محاور وقتلت 42 إرهابيا من المشاركين فى الهجوم .

وقال مصدر عسكرى فى تصريح اليوم السبت، إن مسلحى داعش قدموا من اتجاه قرية "خرايب جبر" جنوب الموصل وتألفت من 23 إرهابياً تحت قيادة أحد كوادر داعش وهو صينى الجنسية.

وأشار إلى أن القوات العراقية بناحية القيارة جنوب الموصل باتجاه قرية "خربة الشمام" قتلت 12 إرهابياً، كما قتلت 6 إرهابيين هم أفراد مفرزة "هاون" بقرية أجحله غرب نهر دجلة ، بينهم أحد قيادات داعش مسؤول الهاونات طه ياسين الخفاجى ، بإسناد من التحالف الدولى ومدفعية الفرقة 15 بالجيش.

وبدأت قيادة "عمليات تحرير نينوي" عملية عسكرية لتحرير قريتى الدرباس وأبو واوى الواقعة ضمن قرى الحاج على جنوب الموصل، وتمكنت القوات من تحرير القرى الواقعة قرب الضفة الشرقية لنهر دجلة باتجاه ناحية القيارة، وكبدت داعش خسائر بالأرواح والمعدات وتمثل هذه المناطق خطوط الإمداد الرئيسية لعصابات داعش.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365