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"القوى العراقية" السنى يطالب بجلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة المخاطر المحدقة بالأطفال

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"القوى العراقية" السنى يطالب بجلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة المخاطر المحدقة بالأطفال "القوى العراقية" السنى يطالب بجلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة المخاطر المحدقة بالأطفال
طالب تحالف "القوى العراقية" السنى بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة ما ورد من معلومات خطيرة كشف عنها تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والتى تحذر من أن ملايين الأطفال العراقيين معرضون للخطر.

وقال رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى أحمد المسارى، فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن "المعلومات التى وردت بالتقرير الدولى مرعبة وتحتاج إلى وقفة وطنية مسؤولة من والبرلمان وكل القوى السياسية لإنقاذ مستقبل أطفال العراق الذين يمثلون مستقبل وثروة الوطن الواعدة والأمل فى النهوض والتطور والإسهام فى جعل بلدهم أكثر سلما وتقدما".

وطالب المساري، الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها الدستورية والوطنية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أطفال العراق، والتصدى للمخاطر الكارثية التى يواجهونها من خلال الحفاظ على حياتهم وإيصال المساعدات الإغاثية لهم بمساعدة المنظمات الدولية، ووضع وتنفيذ برامج الدعم النفسى والاجتماعى لمساعدتهم على الشفاء والتعافى وإعادة التواصل.

واعتبر أن ما حصل لأطفال العراق هو نتيجة الخلافات والتناحر الحزبى والطائفي، معربا عن أمله فى أن يتخذ الجميع العبرة مما حدث، وأن تحشد كل الجهود والطاقات للحفاظ على الطفولة العراقية لأنها مستقبل العراق الواحد الرافض لكل أشكال التقسيم والتبعية للأجنبى.

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مصر 365

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