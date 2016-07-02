صحفى جزائرى سجين يبدأ اضرابا عن الطعام قبل محاكمته

بدأ الصحفى الجزائرى محمد تامالت، إضرابا عن الطعام بعد أن أودع فى السجن بالقرب من الجزائر العاصمة، وقال عبدالقادر شقيق تامالت للاسوشيتد برس اليوم السبت ان الصحفى الذى يعيش فى لندن وصل الى الجزائر فى 23 يونيو، وسجن منذ يوم الاثنين بعد ان اصدر ممثل ادعاء حظرا يمنعه من السفر خارج البلاد.

وسوف تتم محاكمة تامالت يوم الاثنين. ويقول شقيقه ان تامالت متهم باهانة الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة فى مقالات نشرها فى صحيفة السياق العربى التى تصدر على الانترنت وعلى صفحته على موقع فيشبوك.

يأتى اعتقاله فى الوقت الذى سجن فيه ثلاثة أشخاص لصلتهم بعرض ساخر فى تلفزيون كى بى سى الخاص. وفى تظاهرة مساء امس الجمعة، تجمع العشرات من المفكرين والفنانين فى الجزائر للدعوة للإفراج عنه.