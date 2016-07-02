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دون أن يلاحظ أحد.. موظفان يتغيبان عن العمل 15 عامًا بإسبانيا

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دون أن يلاحظ أحد.. موظفان يتغيبان عن العمل 15 عامًا بإسبانيا دون أن يلاحظ أحد.. موظفان يتغيبان عن العمل 15 عامًا بإسبانيا

جانب من بلدة جيريز دي لا فرونتيرا – أرشيفية

طرد مجلس محلي في مدينة إسبانية موظفين بعدما اكتشف أنهما غابا عن العمل لمدة 15 عامًا.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن العاملين، أحدهما سائق والآخر عامل بحديقة، يعملان في بلدية “جيريز دي لا فرونتيرا” في مدينة أندلسية، جنوبي إسبانيا.

ولم يذهب العاملان إلى العمل من بداية الألفية، رغم أن مرتباتهما مازالت سارية.

واكتشف مسؤولو الموارد البشرية الأمر عندما تبين لهم أن العاملين يتقاضيان راتبهما دون أن يحضرا من الفترة ما بين يناير 2015 حتى 31 مايو 2016، لكن مع تحقيقات معمقة، تبين أنهما لم يذهبا للعمل مطلقا منذ 15 عامًا.

وقال اتحاد العمال المحلي إن العاملين كانا يأخذان الأجازات المتراكمة بشكل شرعي، لكن مجلس المدينة قال إن ذلك مبرر غير كاف للتغيب عن العمل.

وأعلن الاتحاد أنه سيطعن في عملية الفصل.

ووجد المحققون أيضا أن عددًا من عناصر الشرطة المحلية يعملون أيامًا قليلة في السنة.

وتبين أن أحد رجال الشرطة عمل 47 يومًا فقط في 2015، بينما عمل زميله 66 يومًا، وآخر 96 يومًا.

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