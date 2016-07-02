أحدث علاج لمرض التصلب المتعدد باستخدام الديدان الطفيلية

توصل فريق من العلماء الأستراليين بجامعة سيدنى للتكنولوجيا إلى أحدث وأغرب علاج لمرض التصلب المتعدد، أحد أمراض المناعة الذاتية التى تصيب أكثر من 2.3 مليون شخص على مستوى العالم، إذ يجعل الجسم يهاجم جهازه العصبى ويسبب أعراضا مرضية خطيرة.

أوضح الباحثون أن العلاج الجديد يعتمد على استخدام الديدان الطفيلية فى الحد من تطور المرض، وبالتالى تقلل من المضاعفات المرضية عن طريق خداع الجهاز المناعى وإفراز مركبات خاصة تساهم فى تعديل خصائص المناعة وتحول دون مهاجمتها لطبقة الميلين المغلفة للأعصاب وبالتالى تتوقف خطورة مرض التصلب المتعدد.

وعلى الرغم من أنه تم استخدام الديدان الطفيلية من قبل للحد من أعراض حساسية القمح والتهاب القولون التقرحى إلا أن ما يميز هذه التجربة هو أنه تم استخدام المواد الكيميائية التى تفرزها الديدان وليس الديدان نفسها.

ويأمل الباحثون أن تساهم هذه النتائج فى تطوير علاجات جديدة للقضاء على مرض التصلب المتعدد والسيطرة على أمراض المناعة الذاتية المختلفة، ونشرت هذه النتائج مؤخرا على الموقع الإلكترونى لجامعة سيدنى للتكنولوجيا بأستراليا.

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