علاج نقص هرمون التستوستيرون.. اديها زنك

• علاج نقص هرمون التستوستيرون

1. الحصول على ليلة نوم جيدة

هرمون التستوستيرون يلعب دورا هاما فى صحة الرجل، إذ يساعد فى الحفاظ على كتلة العضلات، وكثافة العظام، والدافع الجنسى، وعندما لا ينتج الجسم كمية مناسبة من هذا الهرمون ، يسمى بحالة "قصور الغدد التناسلية".>وليس هناك حل سحرى لزيادة هرمون التستوستيرون، ولكن كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Line”، عن بعض العلاجات الطبيعية التى قد تساعد فى ارتفاع مستوياته، وتشمل:>كشف بحث منشور فى مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن قلة النوم يمكن أن تقلل إلى حد كبير من مستويات هرمون التستوستيرون الصحى، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من قلة نوم.

وأوضح الباحثون أن معظم البالغين يحتاجون عادة بين سبع وتسع ساعات كل ليلة لكى يعمل الجسم بشكل جيد ويعيشون حياة صحية.

2. فقدان الوزن الزائد

>زيادة الوزن فى منتصف العمر ترفع من خطر الإصابة بمقدمات مرض السكر ومعرضون إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون أيضاً.

وأظهرت دراسة نشرت مؤخراً فى مجلة الغدد الصماء أن انخفاض هرمون التستوستيرون ومرض السكر يرتبطان ارتباطاً وثيقاً ببعض، مؤكدة أن الرجال الذين يحافظون على الوزن الطبيعى لديهم خطر أقل للإصابة بمرض السكر وكذلك قصور الغدد التناسلية.

وأكدت الأبحاث المنشورة مؤخراً فى المجلة الأوروبية لعلم الغدد الصماء أن فقدان بعض الوزن يمكن أن يساعد فى زيادة هرمون التستوستيرون، وأفضل وسيلة لتحقيق والحفاظ على وزن صحى هو من خلال اتباع نظام غذائى مناسب وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

3. الحصول على ما يكفى من فيتامين "الزنك"

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>الرجال الذين يعانون من قصور الغدد التناسلية غالبا ما يكون لديهم نقص فى فيتامين الزنك.>وأشارت الدراسات إلى أن الزنك يلعب دورا هاماً فى تنظيم مستويات هرمون تستوستيرون فى الرجال الأصحاء، ويوجد فى المحار واللحوم الحمراء والدواجن والفاصوليا وعين الجمل.

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