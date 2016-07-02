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ختام الدورات الرمضانية وتكريم المتميزين بـ«الداخلة» في الوادي الجديد‎

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ختام الدورات الرمضانية وتكريم المتميزين بـ«الداخلة» في الوادي الجديد‎ ختام الدورات الرمضانية وتكريم المتميزين بـ«الداخلة» في الوادي الجديد‎

مركز شباب مدينة الداخلة

مرسل ONA

تختتم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد ،مساء اليوم السبت، الدورات والأنشطة الرمضانية، في احتفالية بمركز شباب واحة الداخلة، لتكريم المشاركين والمتميزين في هذه الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

وقالت هبة بدر نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب الداخلة بالوادي الجديد إنه سيتم خلال الاحتفالية توزيع الميداليات الخاصة بالحصول على المركز الثالث في دوري مراكز الشباب هذا العام، والذي كان من نصيب مركز الداخلة.

وأوضحت بدر أن الدورة كانت من أنجح الدورات بشهادة الجميع من المشاركين، وأن جميع الفرق المشاركة تتسم بالروح الرياضية، مشيرة إلى أن الهدف من الدورة هو إعادة مركز شباب المدينة لمكانته الرائدة بين المراكز ،

وأشارت بدر إلى أنه سيتم عرض جزء من انجازات مجلس الإدارة الحالي، بجانب تكريم المشاركين والحكام وجميع الرواد بالمركز وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة​.​

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