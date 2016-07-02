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صور..إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى عبد العال أحمد والشويحى بأسيوط‎

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جانب من الصلح

جانب من الصلح

​أنهت القيادات الأمنية بأسيوط، خصومه ثأرية، بين عائلتى عبد العال أحمد، بمركز أبنوب، وآلـ الشويحى بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، وذلك بحضور اللواء محمد سامى مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق، والعقيد أحمد أبو دومة مفتش فرقة الشرق، والمقدم محسن شريت رئيس مباحث أبنوب، والعميد هانى عويس مأمور مركز شرطة أبنوب، وممثلين عن لجنة المصالحات بأبنوب، وتحت إشراف القيادات الأمنية، والشعبية، و المئات من أهل العائلتين، وذلك بقبول عائلة عبد العال أحمد الكفن من العائلة الآخرى، رمزًا للعفو والصفح.

ويذكر أن الخصومة الثأرية بدأت بمشاجرةأ انتهت بمقتل أحمد حسن يوسف عبدالعال، من عائلة ” عبد العال أحمد ” على يد أشرف عبدالصبور، من عائلة الشويحى، أثناء عملهما بمدينة الرحاب بالقاهرة ​.​

 

 

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