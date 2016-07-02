الغندور: سأرتدي الحجاب لو ثبت حصول الحكام على رشاوي

عبر جمال الغندور عن استيائه الشديد من اتهام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لحكام مصر بالحصول على رشوة لإهداء الدوري للأهلي.

وقال رئيس لجنة الحكام: "الأمر لم يعد مجرد شكوى فنية من مستوى الحكام، بل وصل لاتهام صريح للكرامة والشرف".

وأضاف عبر قناة "النهار اليوم": "البينة على من ادعى، وإذا أثبت رئيس نادي الزمالك حصول الحكام على رشوة، سأرتدي الحجاب.. آسف على هذا التشبيه".

وواصل: "هناك إشادة واسعة لحكام مصر في كل مكان يعملون به، ولدينا سمعة طيبة للغاية على مستوى إفريقيا".

وأوضح: "العالم كل يطلب الاستعانة بالحكام المصريين، هناك طاقمان شاركا في الدوري اللبناني، وكذلك هناك مطالبة للاستعانة بهم في بطولة كأس نيهرو بالهند".

وأتم رئيس لجنة الحكام: "كما أن لدينا جهاد جريشة، سيشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو، وأحد المرشحين بقوة لإدارة المباريات في كأس العالم 2018".