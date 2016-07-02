شوقي السعيد: وقعت لدجلة.. لكن الزمالك وعدني بتسوية الأمر

أكد شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي، أنه وقع على عقود للانضمام إلى صفوف وادي دجلة، بعد انتهاء عقده مع الدراويش هذا الموسم.

واستدرك السعيد: "ولكن المستشار مرتضى منصور، وعد بإنهاء التفاوض مع ماجد سامي رئيس دجلة، لضمي إلى نادي الزمالك".

وأضاف عبر قناة "النهار اليوم": "دجلة ناد محترم ومستقر، وكذلك الزمالك ناد كبير، واللعب لأي منهما شرف كبير".

وأوضح: "خلال أيام سأحدد وجهتي القادمة، ولم أتدرب الفترة الماضية، لأنني كنت مصابا".

وهاجم شوقي السعيد إدارة نادي الإسماعيلي، مؤكدا أنها تتعمد تطفيش النجوم الكبار، مثلما فعلت مع محمد حمص، والآن تكرر نفس الشيء مع حسني عبد ربه.

وأتم: "كل لاعبي الإسماعيلي لهم مستحقات متأخرة، وأنا أقل لاعب حصلت على مستحقاتي 35% ولاعبون آخرون حصلوا على 50% و60%".