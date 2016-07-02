أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط -
«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري -
مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الجيار التى إستشهدت أمس فى حادث تفجير بالكنيسة المرقسية -
إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية" -
بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟ -
بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد -
بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية -
الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شوقي السعيد: وقعت لدجلة.. لكن الزمالك وعدني بتسوية الأمر

Google+ Print
شوقي السعيد: وقعت لدجلة.. لكن الزمالك وعدني بتسوية الأمر شوقي السعيد: وقعت لدجلة.. لكن الزمالك وعدني بتسوية الأمر

أكد شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي، أنه وقع على عقود للانضمام إلى صفوف وادي دجلة، بعد انتهاء عقده مع الدراويش هذا الموسم.

واستدرك السعيد: "ولكن المستشار مرتضى منصور، وعد بإنهاء التفاوض مع ماجد سامي رئيس دجلة، لضمي إلى نادي الزمالك".

وأضاف عبر قناة "النهار اليوم": "دجلة ناد محترم ومستقر، وكذلك الزمالك ناد كبير، واللعب لأي منهما شرف كبير".

وأوضح: "خلال أيام سأحدد وجهتي القادمة، ولم أتدرب الفترة الماضية، لأنني كنت مصابا".

وهاجم شوقي السعيد إدارة نادي الإسماعيلي، مؤكدا أنها تتعمد تطفيش النجوم الكبار، مثلما فعلت مع محمد حمص، والآن تكرر نفس الشيء مع حسني عبد ربه.

وأتم: "كل لاعبي الإسماعيلي لهم مستحقات متأخرة، وأنا أقل لاعب حصلت على مستحقاتي 35% ولاعبون آخرون حصلوا على 50% و60%".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع