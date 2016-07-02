تعرف على 3 خطوات تصعيدية من الحكام ضد مرتضى ' بلاغ للنائب العام '

قرر حكام كرة القدم المصرية، اتخاذ 3 خطوات تصعيدية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي اتهمهم بالحصول على رشوة لإهداء بطولة الدوري للأهلي.

وأوضح وائل مصطفى الحكم المساعد: "قررنا رفع دعوى قضائية ضد رئيس الزمالك، وبلاغ للنائب العام، وبلاغ آخر لمجلس الشعب لرفع الحصانة عنه، باعتباره عضوا بالبرلمان".

وأضاف عبر قناة "النهار اليوم": "رئيس الزمالك أهان مصر بالكامل، واتهمنا بالرشوة أمام لاعبيه وجماهيره، وطعن في شرفنا وأخلاقنا".

وواصل: "هناك 4 آلاف حكما في مصر، يعملون ضباط جيش وشرطة ومهندسين وأطباء ومحامين، كذلك كل رموز التحكيم المتقاعدين تضامنوا معنا ضد رئيس نادي الزمالك".

من جانبه، أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أن موقف اللجنة هو نفس موقف لجنة الحكام، قائلا: "حان الوقت لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، طالما أن اتحاد الكرة ووزير الشباب والرياضة لم يتخذا أي موقف حاسم بشأن ما حدث، لأنه من المفترض أن يكون لهما دورًا في الحفاظ على سمعة الحكام، لأنها من سمعة مصر".

ولفت إلى أن رئيس الزمالك، اتهم أسماء بعينها، وذكر أن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق، حصل على رشوة مليون جنيه من أحد الشركات الراعية، لإهداء الدوري للأهلي.

وأتم الغندور: "نقدر نادي الزمالك، فهو ليس رئيس النادي أو فريق الكرة، بل كيان كبير به 30 لعبة رياضية، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة، ويضم نجوم كبار، ولكن لن نلجأ لنفس الأسلوب بالتشهير والسباب".