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مرتضى يُعنف لاعبي الزمالك بعد أزمة المران ويوجه رسالة لطلبة

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مرتضى يُعنف لاعبي الزمالك بعد أزمة المران ويوجه رسالة لطلبة مرتضى يُعنف لاعبي الزمالك بعد أزمة المران ويوجه رسالة لطلبة

عنف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاعبي الفريق مساء يوم السبت وذلك ردا على "أزمة المران".

ونشبت أزمة في مران الزمالك يوم الجمعة وذلك بعد رفض بعض اللاعبين خوض المران بسبب المستحقات المتأخرة، قبل أن يتدخل جمال عبد الحميد مدير الكرة ويحل الأزمة. (طالع التفاصيل)

وعقد مرتضى منصور يوم السبت جلسة مع لاعبي الزمالك، قام من خلالها بتعنيفهم بسبب أزمة المران.

وأكد رئيس الزمالك توقيع عقوبات على أي لاعب يتسبب في عمل أزمة داخل النادي. كما وعدهم بالحصول على مستحقاتهم المتأخره هذا الأسبوع.

كما وجه حديثه قائلا: "من لا يحترمك ذلك فليقدم عرضا وسنتركه يرحل".

وعلى الجانب ذاته خصص مرتضى منصور في جلسته مع لاعبي الزمالك، جزء من حديثه مع حمادة طلبة بعدما "رفض الأخير التجديد".

وأشار مرتضى في حديثه إلى طلبة لعدم وجود نية داخل المجلس لزيادة العرض المقدم له من أجل تجديد عقده.

حمادة طلبة ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك وبدأت المفاوضات من أجل تجديد تعاقده.

وقدم الزمالك عرضا بقيمة مليون و600 ألف لتجديد عقد طلبة لمدة موسم إلا أن الأخير لم يوافق حتى الآن.

وتحدث طلبة لـFilGoal.com في وقت سابق قائلا: " أرى أن هذا المبلغ قليلا وأنتظر تقديرا ماديا بشكل أفضل. ولم استقر على عدم التجديد وتحت أمر الزمالك في أي وقت". (طالع التفاصيل)

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