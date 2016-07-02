مران الزمالك - مايوكا يغادر التدريبات غاضبا

غادر إيمانويل مايوكا مهاجم نادي الزمالك مران فريقه مساء يوم السبت غاضبا بعد استبعاده من التقسيمة.

الزمالك يستعد لمواجهة سموحة يوم الاثنين في الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وشهد مران الزمالك يوم السبت استبعاد الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي لمايوكا من التقسيمة مما يجعله بعيدا عن المشاركة أمام سموحة.

وهو ما لم يقبله مايوكا ليظهر غاضبا ويغادر المران قبل نهايته.

وابتعد مايوكا في الفترة الماضية عن المشاركة الأساسية، وطلب المدرب محمد حلمي من مدرب الأحمال تقريرا مفصلا عن الحالة البدنية للاعب في ظل زيادة وزنه. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن مايوكا ربط استمراره مع الزمالك بالمشاركة الأساسية، فهو يرغب في البقاء مع الفريق.

وبعد علمه بأن مسؤولي النادي يفكرون في الاستغناء عنه، قام بالتحدث مع وكيل أعماله للبحث عن عروض أخرى. (طالع التفاصيل)

وانتقل صاحب الـ25 عاما إلى الزمالك من ميتز الفرنسي في يناير الماضي، فشارك في 14 مباراة بالدوري سجل خلالها 5 أهداف.

وتوج الأهلي رسميا بلقب الدوري المصري على حساب الزمالك قبل جولتين من النهاية.