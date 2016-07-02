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ضبط 2 من أشقاء زوجة "واقعة مسلسل الأسطورة" بالفيوم..والنيابة تطلب التحريات

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ضبط 2 من أشقاء زوجة "واقعة مسلسل الأسطورة" بالفيوم..والنيابة تطلب التحريات ضبط 2 من أشقاء زوجة "واقعة مسلسل الأسطورة" بالفيوم..والنيابة تطلب التحريات
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم 2 من أشقاء زوجة رجل تعرض للإهانة بتلبيسه قميص نوم زوجته وزفه به، فى قرية الخواجات على أيدى والد زوجته وأشقائها انتقامًا منه لتصويرها فى أوضاع مخلة ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة للتحقيق معهما فى الواقعة.
>كانت النيابة العامة، أمرت بضبط وإحضار كلٍ من (إسلام.م) و(إيهاب.م)، شقيقى (دعاء.م.ع)، ربة منزل، والتى تعرضت للتصوير فى أوضاع مخلة على يد زوجها، بمنزل الزوجية فى قرية شعلان، التابعة لمركز يوسف الصديق وذلك للتحقيق معهما، كما أمرت النيابة بحجز كل من عماد.ى.ل 35 سنة عاطل (الزوج) وموسى.ع.م 56 سنة موظف (والد الزوجة) وطلعت.ع.م 52 سنة (عم الزوجة) شيخ بلد وذلك حتى صباح غدٍ وطلبت تحريات المباحث لتحديد دور كل منهم فى الواقعة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث بخصوص الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزة الزوج، وبيان إذا ما كانت تخصه من عدمه.
>كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بشأن المحضر رقم 1560 لسنة 2016م، إدارى مركز شرطة يوسف الصديق، بوقوع مشاجرة بين الزوج وأهل زوجته.

وتبين أن المشاجرة وقعت إثر خلافات زوجية لقيام الأول بتصوير زوجته فى أوضاع مخلة، ونشرها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منذ عدة أيام، وتعدى والد وأشقاء زوجته عليه، وتجريده من ملابسه، وإرغامه على ارتداء ملابس نسائية، وطافوا به أحد شوارع قرية الخواجات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، من القبض على الزوج المتهم، ووالد وعم الزوجة، عقب انتشار عن واقعة إهانة الزوج، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، تخص زوجته، والطواف به فى شوارع القرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء أمس، وتدخل عدد من كبار القرية، وسلموه إلى مركز شرطة يوسف الصديق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

- بالصور والفيديو.. على غرار مسلسل الأسطورة.. زفة بقميص نوم لرجل بالفيوم سجل مقاطع فيديو مخلة لزوجته ونشرها على مواقع التواصل.. والزوج يردد: "فوضت أمرى ليك يا رب".. ومصدر أمنى: ضبط طرفى الواقعة
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مصر 365

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