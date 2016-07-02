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شرطة عجمان تحل شكوى عمال احدى الشركات وتحذر من الشائعات

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شرطة عجمان تحل شكوى عمال احدى الشركات وتحذر من الشائعات شرطة عجمان تحل شكوى عمال احدى الشركات وتحذر من الشائعات

نجحت شرطة عجمان في حل شكوى 500 عامل لدى إحدى الشركات تأخرت رواتبهم ثلاثة أشهر.

ونوهت الشرطة بعدم الانسياق ونشر الشائعات وتداولها حول شكوى العمال بمنطقة الجرف الصناعية وأن يتم الحصول على الأخبار الصحيحة من السلطات الرسمية المختصة والمصادر الرسمية للأخبار في الدولة.

وقال العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن مجموعة من أفراد الجمهور تداولت مشاهد حول تجمع لعمال إحدى الشركات في منطقة الجرف بعجمان وذلك على الرغم من تمكن القيادة العامة لشرطة عجمان من إنهائه فور وقوعه.

وأضاف قائد عام شرطة عجمان أنه فور ورود البلاغ إلى الشرطة انطلق رجال مركز شرطة الجرف مع فريق الأزمات العمالية والفرق المختصة إلى موقع التجمع حيث تمكنوا من تهدئة العمال الذين يقدر عددهم بحوالي 500 عامل واستمعوا إلي شكواهم وتبين أن سبب اضرابهم هو عدم استلام رواتبهم المتأخرة منذ 3 أشهر وتمكنت الشرطة من إنهاء التجمع بالتواصل مع مكتب وزارة العمل بعجمان لوضع الحلول الممكنة بما يتماشى مع الإجراءات والتشريعات المتبعة.

ونوه قائد عام شرطة عجمان أن تداول البعض لمشاهد الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الشائعات حول التجمع العمالي تصرف غير حضاري ومخالف للقانون .. وقال إن قانون الجرائم الإلكترونية يؤكد على ذلك بوضوح سواء كان بالتصوير أو إعادة الإرسال والنشر .

وطالب أفراد المجتمع بالبعد عن هذا السلوك وعدم القيام بالترويج أو نشر أي مشاهد وأن يتم الأخذ بالأخبار الصحيحة من السلطات الرسمية المختصة والمصادر الرسمية للأخبار في الدولة.

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