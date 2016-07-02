مجلس مدينة دسوق بكفر الشيخ يبحث 6 شكاوى للمواطنين خلال اللقاء الجماهيرى

ناقش اللواء أحمد بسيونى زيد مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم السبت، بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، خلال اللقاء الجماهيرى 6 شكاوى بحضور السيد شنقار نائب رئيس المدينة، والمحاسب عبد الرحيم السحماوى سكرتير عام الوحدة المحلية، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، ومدير المصالح الخدمية، وأعضاء المجلس التنفيذى لمركز ومدينة دسوق.

وقال مساعد محافظ كفر الشيخ إنه بحث عدد من الشكاوى خلال اللقاء الجماهيرى، منها شكوى أهالى قرية لاصيفر البلد، لتضررهم من زيادة تعريفة الأجرة لخط أبومندور دسوق دون مبرر، وكلف رئيس وحدة المرور ومدير الموقف بالتنبية على سائقى سيارات الأجرة بخط أبومندور دسوق، بالتزام التعريفة وإلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

وأضاف أن مواطنا تضرر من طفح الصرف الصحى بشارع الغفران بجوار المدرسة الفكرية، واستطرد: فخاطبت مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحى لحل هذه المشكلة، وتضرر مواطنين من تحول قطعة أرض غير مستغلة، لمقلب للقمامة ما أصاب الأهالى بالأمراض بأرض البرماوى بجوار المدرسة الفكرية، وطالبوا باستكمال إنارة الشارع، فكلفت السيد شنقار نائب رئيس المدينة ومسئول البيئة برفع القمامة وإنارة الشارع.

وتابع: كما بحث شكوى مجلس أمناء مدرسة عمر مكرم الابتدائية بشباس الشهداء، لنقل المدرسة الملحقة عليهم إلى مدرسة أخرى، فطالبت مدير الإدارة التعليمية بتأجيل قرار الإلحاق لحين التوافق بين أهالى القرية للوصول إلى قرار يرضى الجميع، وفى حالة عدم الوصول إلى قرار يتم تنفيذ القانون، مضيفاً أنه استجاب لشكوى المواطن عثمان الغربلى بنقل "الكشك" الذى يمتلكه من المنطقة المحرومة من السكان لمكان آخر، حرصا على حياته الاجتماعية.

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