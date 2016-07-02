سفر وعودة 763 مصريا وليبيا و42 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى سفر ووصول 763 مصريا وليبيا و42 شاحنة فى الاتجاهين عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم، السبت، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم رصدت إنهاء إجراءات سفر 280 إلى الجانب الليبى، بينهم 27 مصريا و253 ليبيين، كما تم إنهاء إجراءات وصول 483 بينهم 315 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و168 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير من العام الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 189 ألفا و99 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 43 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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- سفر وعودة 897 مصريا وليبيا و158 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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