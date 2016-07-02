5 وصفات طبيعية لعلاج آلام الصداع أثناء الصيام

يعانى الكثير من الأشخاص من الصداع، مما يؤدى لضعف التركيز وزغللة العين والشعور بالخمول والألم، فضلا عن عدم القدرة على التركيز فى العمل وفقدان النشاط، وعادة ما يصاب الكثيرون من الصداع فى ساعات الصيام فى رمضان، والذى يستمر لساعات وأيام مستمرة، وغالبا ما يأتى مصحوبا بالقىء والغثيان، وأصحاب السمنة المفرطة والضغط النفسى والجسدى أكثر الفئات المعرضة للإصابة به، نظرا لعدم تناول العقاقير المعالجة والمسكنة لآلام الصداع فى الصيام، ونقدم 5 وصفات طبيعية تساعد فى التخلص من آلام الصداع دون الإفطار:

1- القرفة

اخلطى ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة و1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل والماء لصنع عجينة وضعى الخليط على جبينك واتركيه لمدة 5-8 دقائق واشطفيه بالماء، كررى العمليه بانتظام للحصول على أفضل النتائج، ويمكن أن تطحنى بعض عيدان القرفة وأضيفى قليل من الماء لصنع عجينه سميكة وضعى الخليط على الجبهة والصدغين والاستلقاء لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

2- الفلفل الأحمر

قومى بتخفيف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار فى كوب من الماء الدافئ، واخلطى جيدا لكى لا يظل الفلفل فى قاع الكأس وضعى قطعة من القطن فى هذا المحلول مع الحرص على أن تكون مبللة جيدا بالفلفل وضعيها فى فتحات الأنف، إلى أن تشعرى بالحرارة، يعمل بشكل فعال للتخلص من الصداع.

3- خل التفاح

خل التفاح هو علاج قديم له العديد من الخصائص المفيدة للصحة، ويستخدم فى الاستنشاق لعلاج الصداع، اسكبى 3 ملاعق كبيرة من خل التفاح فى وعاء ساخن واستنشقى البخار لمدة 5 – 10 دقائق، مع تغطية الرأس بقطعة قماش وهو فوق الوعاء. أو اسكبى 100 مل من خل التفاح فى وعاء من الماء المغلى، ودعيه يبرد وانقعى الكمادة فيه ثم ضعيها على الجبين والصدغين لمدة عشرين دقيقة.

4- زيت الريحان

يعتبر الريحان عشبا قوى الرائحة نستخدمه كنكهة فى البيتزا والعكرونة وهو طيب الطعم والرائحة، يمكن استخدام زيت الريحان كعلاج منزلى يساعد فى ارتخاء العضلات، يتم استخدامه بطريقة الاستنشاق أو موضعيا، قم بوضع من نقطتين إلى أربع نقاط من الزيت لكل كوبين إلى ثلاث أكواب من الماء المغلى ثم قم باستنشاق البخار المتصاعد للعلاج، وبالتالى يعالج آلام الصداع، خاصة تلك الناجمة عن التوتر وضيق العضلات.

5- الكمادات الدافئة

استخدام الكمادات الساخنة لإرخاء العضلات وإزالة الصداع المصاحب للتوتر، واستخدام الكمادات الباردة لانقباض الأوعية الدموية وتهدئة الجفون الحساس وتخدير الألم.